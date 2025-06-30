Офіційний курс євро та долара від НБУ на 30 червня 2025 року

Відповідні дані оприлюднені на сайті Національного банку України

30 червня Національний банк України оголосив новий офіційний курс євро, який тепер становить 48,78 гривень за одиницю євровалюти. Це свідчить про підвищення курсу на 15 копійок у порівнянні з попереднім днем.

Цю інформацію оприлюднено на офіційному веб-сайті НБУ.

Що стосується курсу долара США, то він наразі складає 41,64 гривень за долар, що на 6 копійок більше, ніж раніше.

Згідно з даними, представленими на minfin.com.ua, середні курси валют у банках виглядають наступним чином (купівля – продаж):

долар США: 41,42 – 41,95 грн;

євро: 48,60 – 49,32 грн.

Середній курс готівки в обмінних пунктах виглядає так (купівля – продаж):