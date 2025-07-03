Рекордний кешбек у травні 2025: українці отримали 490 млн грн

Про це повідомили міністерство економіки МінекономікиГРУ

У травні 2025 року українці, які беруть участь у програмі “Національний кешбек”, отримали рекордні 490 мільйонів гривень. Ця сума, що на 10% перевищує квітневий показник у 445 мільйонів гривень, стала найбільшою щомісячною виплатою з моменту старту програми у вересні 2024 року. Про це повідомили у Міністерстві економіки 3 липня.

Загалом, з початку дії програми, українці отримали близько 2,9 мільярда гривень кешбеку. Ці кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні послуги, книги, ліки, а також на благодійність, купівлю військових облігацій або підтримку Збройних Сил України.

Принципи роботи програми

Основною метою програми є стимулювання споживання українських товарів. Наразі кешбек у розмірі 10% нараховується за покупки близько 400 тисяч товарів українського виробництва, які зареєстровані в програмі. Серед них можна знайти продукти харчування, напої, будівельні матеріали, одяг, взуття, косметику, побутову хімію, засоби гігієни, меблі та товари для домашніх улюбленців.

Щоб отримати кешбек, потрібно купувати ці товари в магазинах, які беруть участь у програмі. Перевірити товар можна за допомогою сканера штрихкодів у мобільному застосунку “Дія”. Для цього в розділі “Сервіси” слід вибрати “Національний кешбек”.

Як стати учасником програми

Щоб приєднатися до програми, необхідно подати заявку через сайт або мобільний застосунок одного з 20 банків-учасників. Після цього потрібно вибрати картки, з яких будуть оплачуватися покупки, і надати банку дозвіл на передачу інформації про транзакції для нарахування кешбеку.

Користувачам потрібно відкрити фізичну або віртуальну картку “Національний кешбек”, на яку буде зараховуватися кешбек. У застосунку “Дія” в розділі “Сервіси” слід вибрати картку для виплат того банку, в якому оформлено картку.

Для отримання кешбеку важливо оплачувати покупки саме тими картками, які були вказані під час реєстрації. Кошти, отримані в рамках програми, не підлягають оподаткуванню і не враховуються при призначенні субсидій та пільг.

Проєкт реалізується Міністерством економіки спільно з Міністерством цифрової трансформації, Національним банком, Кабінетом Міністрів України, Державною податковою службою, Ощадбанком та іншими уповноваженими банками. Технологічним партнером програми є міжнародна платіжна система Mastercard, а операційним партнером – компанія платіжних технологій Visa.