Зеленський затвердив делегацію України на Конференцію з відновлення у Римі 2025

Про це йдеться у розпорядженні на сайті президента України
Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад делегації, яка представлятиме країну на Конференції з питань відновлення у Римі (URC 2025). Головувати делегацією буде міністерка економіки Юлія Свириденко, тоді як прем’єр-міністр Денис Шмигаль не увійшов до її складу.
Цю інформацію було опубліковано на офіційному сайті президента.
До складу делегації увійшли:
- Юлія Свириденко – Міністерка економіки України, голова делегації;
- Герман Галущенко – Міністр енергетики України;
- Віталій Коваль – Міністр аграрної політики та продовольства України;
- Олексій Кулеба – Міністр розвитку громад та територій України;
- Сергій Марченко – Міністр фінансів України;
- Андрій Сибіга – Міністр закордонних справ України;
- Герман Сметанін – Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України;
- Ольга Стефанішина – Міністерка юстиції України;
- Микола Точицький – Міністр культури та стратегічних комунікацій України;
- Рустем Умєров – Міністр оборони України;
- Михайло Федоров – Міністр цифрової трансформації України.
Конференція з відновлення України відбудеться 10–11 липня у Римі. Це вже четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці відновлення та реформ в Україні після війни. Попередні конференції проходили у Лугано, Лондоні та Берліні.
URC 2025 організована урядами України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових установ, представників бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади.
Основною метою конференції є мобілізація політичної, фінансової та технічної підтримки України, зокрема через залучення приватних інвестицій, розвиток людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам.
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