Зеленський затвердив нову делегацію для переговорів з Росією

Про це йдеться в указі №359/2025 на сайті президента

Президент України Володимир Зеленський затвердив новий склад делегації, яка братиме участь у переговорах з Російською Федерацією, спрямованих на досягнення справедливого та тривалого миру. У новій делегації налічується 14 осіб, що більше, ніж 12 учасників, які представляли Україну під час першого раунду переговорів.

Відповідний указ №359/2025, опублікований 1 червня, підтверджує, що делегацію очолить Міністр оборони Рустем Умєров.

До складу делегації увійшли:

Олександр Бевз – радник керівника Офісу президента;

Олександр Дьяков – заступник начальника штабу Командування ВМС ЗСУ;

Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ;

Юрій Ковбаса – представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою);

Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ;

Олег Луговський – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;

Євгеній Острянський – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;

Олександр Поклад – заступник голови Служби безпеки України;

Вадим Скібіцький – заступник начальника ГУР Міноборони;

Андрій Фомін – начальник відділу міжнародного права – заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ;

Олексій Шевченко – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;

Олександр Шеріхов – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ;

Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу Командування Повітряних сил ЗСУ.

Склад делегації залишився майже незмінним у порівнянні з першим раундом переговорів, що відбувся 16 травня. Єдине виключення – відсутність начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ Олексія Маловацького. Натомість до складу делегації додано Юрія Ковбасу та Євгенія Острянського.

Раніше Зеленський повідомив, що новий раунд мирних переговорів між Україною та Росією відбудеться у Стамбулі, а делегацію очолить Міністр оборони Рустем Умєров. Наступні переговори заплановані на 2 червня, їхню дату та місце запропонувала російська сторона. Україна закликала Москву надати “меморандум” щодо припинення вогню для ознайомлення перед початком другого раунду переговорів. Проте 30 травня речник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що проект російського “меморандуму” не буде оприлюднений.

У Міністерстві закордонних справ України зазначили, що склад української делегації залежатиме від представників Росії. Російська сторона 29 травня оголосила свій склад делегації, до якої увійшли ті ж особи, що й 16 травня, на чолі з помічником президента Володимиром Мединським.

Крім того, спеціальний посланець президента США Дональда Трампа Кіт Келлог повідомив, що до Стамбула також прибудуть радники з національної безпеки США, Німеччини, Великої Британії та Франції.