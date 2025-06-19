Верховна Рада створила ТСК для розслідування корупції в правоохоронних органах

Як повідомив народний депутат від “Голосу” Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі

Верховна Рада України прийняла важливе рішення, створивши Тимчасову слідчу комісію (ТСК) для розслідування можливих випадків корупції в правоохоронних і судових органах.

Народний депутат від партії “Голос” Ярослав Железняк повідомив, що 257 парламентарів підтримали ініціативу щодо створення ТСК.

Головою комісії обрано Сергія Власенка, депутата від фракції “Батьківщина”, а його заступником став Максим Бужанський з “Слуги народу”.

Основними завданнями ТСК є збір, аналіз та перевірка інформації про можливі корупційні дії в діяльності прокуратури, Національної поліції, Служби безпеки України, Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, а також інших правоохоронних органів і судів різних рівнів.

До складу комісії, окрім Власенка та Бужанського, увійшли ще 11 депутатів, які представляють фракції “Слуга народу”, “Європейська Солідарність”, “Голос”, “Платформа за життя та мир”, “Відновлення України”, “Довіра” та “За майбутнє”.