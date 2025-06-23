Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Служба безпеки України розкрила нові деталі спецоперації “Павутина”, яка тривала 1 рік, 6 місяців і 9 днів. Підготовка до цієї операції розпочалася в листопаді 2023 року, коли Росія знову почала масовані обстріли українських міст. Основною метою операції було знищення російських ракетоносіїв.

Про це повідомив голова СБУ Василь Малюк під час пресконференції 23 червня. У рамках спецоперації було задіяно 117 дронів – унікальних ударних безпілотників, оснащених кумулятивно-фугасним зарядом вагою 1,6 кг.

“Бойова частина в корпусі самого дрону складається з двох частин по 800 г, в комплексі – це 1,6 кг – спеціальний кумулятивний фугасний заряд. Що це означає? Те, що він пропалює корпус літака і вибухає всередині, що спричиняє максимальне ураження цілі.” – Василь Малюк

Інформація про “Павутину” була вкрай секретною: лише президент і один співробітник СБУ знали всі деталі операції.

“Коло тих, хто знав про це було надзвичайно обмеженим. Звичайно, знав Президент, я пояснював йому всі труднощі, етапи, деталі. Він цікавився, скільки по часу залишається, як я це бачу і коли зможемо вдарити. Знав ще один близький мені співробітник в системі СБУ, всі інші – дуже вузько профільно.” – Василь Малюк

Навіть ті, хто виготовляв дрони та їх перевезення, не знали, що вони призначені для спецоперації “Павутина”.

“Я зібрав найкращих операторів дронів. Вони зайшли о п’ятій ранку на пункт бойового управління, у них забрали телефони. І почалась робота: кожному була доведена ціль, «виділений» конкретний літак. У кожного був макет місцевості, який враховував рельєфи, місце знаходження будиночків, маршрут, як долетіти. У мене були власні макети, ви бачили фото.” – Василь Малюк

За словами голови СБУ, дрони в першу чергу завдавали ударів по паливних баках та місцях кріплення ракет.

“Били в бік літака, де знаходилась ракета. Вражали авіоніку, те обладнання, якого немає запасного у ворога. Це дуже правильний і спеціально розроблений боєприпас. Були використані окремі елементи для зв’язку, які є підсанкційними групами товарів на території російської федерації.” – Василь Малюк

Важливим елементом операції стало виготовлення спеціальних будиночків, під дахами яких були заховані дрони. Ці конструкції були розроблені так, щоб витримувати зимові умови з температурами до мінус 50 градусів. Усередині встановили системи сонячних батарей та EcoFlow, які постійно підживлювали дрони для максимально зарядженого старту.

Малюк також зазначив, що операція була складною багатокомпонентною місією з ретельно спланованою логістикою, яка включала доставку обладнання в тил ворога. Для цього довелося підкупити російських митників.

“Ці будиночки їхали окремо. І коли вони мали заїжджати на територію росії, то це – підсанкційна група товарів: Еко Флоу, сонячні батареї. Почалась ціла історія, окремо ми були змушені навіть корумпувати російських митників.” – Василь Малюк

1 червня Росія повідомила про атаку безпілотників у чотирьох областях. СБУ завдала ударів по бомбардувальній авіації Повітряно-космічних сил РФ, зокрема по військовій авіабазі “Белая” в Іркутській області, аеродрому “Оленья” у Мурманській, а також військовим летовищам “Дягилево” у Рязанській та “Иваново” в Івановській областях РФ.

За словами Василя Малюка, в результаті операції вдалося вразити 41 літак, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160. Орієнтована вартість уражених українськими БПЛА стратегічних літаків РФ становить близько 7 млрд доларів.