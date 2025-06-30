Про це у Facebook повідомила заступниця міністра оборони Kateryna Chernohorenko з посилання: Facebook

У застосунку Міністерства оборони України “Резерв+” розпочався бета-тест нової функції, що дозволяє знижувати штрафи за порушення військового обліку на 50%. Це стало можливим завдяки закону №12093.

Про нововведення повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко у Facebook:

“Всі, хто встигає зробити це вчасно – оплачує тільки половину штрафу. 8500 гривень. Без черг. Без візиту до ТЦК.”

Ця можливість стосується військовозобов’язаних, які не оновили свої дані до 16 липня 2024 року, відповідно до вимог закону про мобілізацію.

Щоб взяти участь у бета-тесті, потрібно заповнити спеціальну форму. Процес включає визнання порушення, отримання рішення у застосунку та онлайн-сплату штрафу в розмірі 8 500 гривень (50% від повної суми). Після цього територіальний центр комплектування (ТЦК) звертається до Нацполіції для зняття з “розшуку”. Користувач отримує сповіщення, оновлює документ, і червона стрічка у застосунку зникає.

Якщо військовозобов’язаний не з’явився за повісткою або має інші підстави для “розшуку”, йому нададуть окрему інформацію про можливість участі у тестуванні.

Ключові аспекти закону №12093

На початку січня 2025 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12093, що передбачає 50% знижку на штрафи за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних. 13 березня закон пройшов друге читання, а 15 квітня президент Володимир Зеленський підписав його.

Цей документ вдосконалює процедуру притягнення військовозобов’язаних до адміністративної відповідальності, зокрема, дозволяє добровільно звертатися до органів ТЦК та сплачувати штраф у розмірі 8 500 грн замість 17 000 грн.

Штрафи за порушення військового обліку

Чоловікам віком від 18 до 60 років, які не оновили дані або не перебувають на військовому обліку, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн під час воєнного стану або за повторне порушення. Раніше штраф становив 1 700 грн.

Для посадових і юридичних осіб штрафи варіюються від 34 000 до 59 000 грн. Якщо штраф не сплачено вчасно, сума подвоюється після передачі справи до виконавчої служби. Сплата штрафу не звільняє від обов’язку дотримуватися правил військового обліку.

Закон про мобілізацію та застосунок “Резерв+”

26 грудня 2023 року Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт про удосконалення мобілізації, військового обліку та проходження служби. 11 квітня 2024 року парламент ухвалив цей закон у другому читанні, а 16 квітня президент підписав його. Закон набрав чинності 18 травня 2024 року.

З цієї дати запрацював мобільний застосунок “Резерв+”, доступний у App Store та Google Play, який дозволяє оперативно оновлювати військові дані та отримувати інформацію з реєстру “Оберіг”.

З моменту запуску, з 18 травня по 16 липня 2024 року, понад 4,6 мільйона військовозобов’язаних встигли оновити свої дані відповідно до нового закону.

26 липня у застосунку з’явилася функція підвантаження актуальних даних про бронювання до електронного військово-облікового документа.