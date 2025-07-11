Про це Міністерство оборони України.

У мобільному додатку Міністерства оборони України “Резерв+” з’явився новий сервіс, що дозволяє військовозобов’язаним сплачувати штрафи за несвоєчасне уточнення персональних даних онлайн. Знижка на штраф становить 50% і діє до 16 липня 2024 року. Цю інформацію оприлюднило Міністерство оборони України.

Щоб скористатися можливістю сплати штрафу через “Резерв+”, користувачам потрібно оновити додаток до останньої версії. Далі слід перейти до розділу “Штрафи онлайн”, подати заяву про визнання порушення та протягом трьох днів отримати рішення від територіального центру комплектування (ТЦК). Після цього можна буде сплатити штраф у розмірі 8 500 гривень, що є половиною від загальної суми.

У відомстві підкреслили, що штраф необхідно сплатити протягом 20 днів з моменту отримання рішення в “Резерв+”. У разі несплати, сума штрафу зросте до 17 тисяч гривень. Якщо ж штраф не буде сплачено протягом 40 днів, він подвоїться до 34 тисяч гривень, а справа буде передана до виконавчої служби.

На даний момент у сервісі доступна лише оплата штрафу за несвоєчасне уточнення персональних даних. Сплата штрафів за інші порушення військового обліку буде доступна в майбутньому.

“Штрафи онлайн – це сервіс для вирішення питання, яке раніше вимагало особистого візиту до ТЦК чи втручання поліції. У Резерв+ ми пропонуємо просту, прозору і людяну альтернативу – так, як це вже працює в Україні з іншими адміністративними штрафами.” – Катерина Черногоренко, заступниця міністра оборони України з питань цифрового розвитку

Передумови впровадження сервісу

На початку січня 2025 року Верховна Рада ухвалила законопроєкт №12093, який передбачає 50% знижку на сплату штрафу за несвоєчасне уточнення військово-облікових даних. Закон був затверджений у другому читанні 13 березня 2025 року, а 15 квітня його підписав Президент України Володимир Зеленський.

Цей документ вдосконалює процедуру притягнення військовозобов’язаних до адміністративної відповідальності, дозволяючи їм самостійно звертатися до органів ТЦК та СП і добровільно сплачувати штраф у розмірі 50% від мінімально визначеного розміру – 8 500 грн замість 17 000 грн.

Про застосунок “Резерв+”

З 18 травня 2024 року, після набуття чинності оновленого закону про мобілізацію, запрацював мобільний додаток “Резерв+” для військовозобов’язаних, призовників і резервістів. Додаток доступний для завантаження в App Store та Google Play Market.

“Резерв+” надає можливість оперативно оновлювати персональні дані та отримувати доступ до інформації в реєстрі “Оберіг”. Це зручний спосіб виконання обов’язкової процедури оновлення військово-облікових даних.

З 18 травня по 16 липня 2024 року понад 4,6 мільйона військовозобов’язаних встигли оновити свої дані вчасно, відповідно до нового закону.

У подальшому в додатку з’явилися нові функції: 26 липня 2024 року – можливість підвантажувати актуальні дані про бронювання до електронного військово-облікового документа; 18 жовтня 2024 року – сервіс рекрутингу з понад 4 000 вакансій у Силах оборони; з 9 листопада 2024 року – оформлення відстрочки від мобілізації онлайн; а з 20 грудня 2024 року – повторне уточнення персональних даних.