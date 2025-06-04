Про це Трамп повідомив у власній соцмережі Truth Social

Володимир Путін, лідер Росії, під час телефонної бесіди з президентом США Дональдом Трампом висловив думку, що Росія “має відповісти” на українську спецоперацію “Павутина”, в рамках якої було знищено 41 літак російських ВПС.

Цю інформацію Трамп оприлюднив у своїй соціальній мережі Truth Social, яка недоступна в Україні.

“Ми обговорили атаку України на російські літаки на аеродромах, а також інші удари з обох боків. Це була хороша розмова, але вона не призведе до негайного миру.” – Дональд Трамп

Трамп зазначив, що Путін “дуже чітко” дав зрозуміти, що Росія планує відповісти на нещодавні удари по своїх військових об’єктах. Окрім цього, під час розмови обговорювалося питання Ірану, зокрема, його можливого рішення щодо ядерної зброї.

“Я сказав Путіну, що Іран не повинен мати ядерної зброї, і, на мою думку, ми погодились у цьому питанні. Путін припустив, що братиме участь у переговорах з Іраном і, можливо, зможе допомогти прискорити вирішення цього питання.” – Дональд Трамп

Трамп також підкреслив, що Тегеран “затягує” з ухваленням рішення щодо своєї ядерної програми, і міжнародна спільнота очікує на чітку відповідь найближчим часом.

Деталі спецоперації “Павутина” СБУ

1 червня 2025 року Служба безпеки України реалізувала спецоперацію “Павутина”, підготовка до якої тривала понад півтора року. Дрони СБУ успішно атакували цілі на чотирьох військових аеродромах Росії: “Бєлая”, “Дягілєво”, “Олєнья” та “Іваново”. В результаті операції було знищено 41 літак, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160.

За словами керівника СБУ Василя Малюка, вартість знищених літаків може перевищувати 7 мільярдів доларів, що становить близько 34% носіїв крилатих ракет, які базуються на основних аеродромах Росії.

Операція проходила у трьох часових поясах і вимагала складної логістики. Спочатку до Росії були переправлені FPV-дрони, а згодом – “мобільні дерев’яні будиночки”. На території Росії дрони були заховані під дахи цих будиночків, які розміщувалися на вантажівках. У визначений момент ці дахи дистанційно відкривалися, і дрони направлялися до цілей – російських бомбардувальників.