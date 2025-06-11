Відповідне відео СБУ оприлюднила у телеграм-каналі

Служба безпеки України представила нове відео, що демонструє спецоперацію “Павутина”, в рамках якої було знищено 41 військовий літак на чотирьох аеродромах Росії. Це відео з’явилося в телеграм-каналі СБУ.

На записах видно, як проходила підготовка та реалізація операції, яку очолював голова СБУ Василь Малюк за дорученням президента України Володимира Зеленського. Весь процес відбувався в умовах суворої секретності.

“У глибокому російському тилу, просто під носом ФСБ, співробітники СБУ ділили унікальний задум. Вони переправили в Росію FTV дрони, які розмістили в дахах дерев’яних модульних будинків. Підготовка дронів та будинків відбувалася всього за декілька кілометрів від офісу ФСБ в одній із російських областей.”

Спочатку СБУ доставила до Росії fpv-дрони, а згодом – модульні дерев’яні будинки. На території Росії дрони були заховані під дахами цих будинків, які розміщувалися на вантажівках. У визначений момент дахи дистанційно відкривалися, і дрони завдавали удару по російських бомбардувальниках.

Операція планувалася на п’яти аеродромах: “Оленья” на півночі, “Иваново” та “Дягилево” в центральній частині, “Белая” на півдні та “Українка” на Далекому Сході. Вдалося реалізувати операцію на чотирьох з них, причини невдачі на далекосхідному аеродромі залишаються невідомими.

Спецоперація проходила одночасно в трьох часових поясах з використанням 117 дронів.

“Стратегічні літаки Ту-95, Ту-22 М3, А-50, Ту-160, Іл-78 горіли як паперові моделі. Оператори дронів були точно в паливні баки, двигуни, ракети. ППО не допомогла. Шини не врятували. Понад третину ворожої стратегічної авіації уражено або виведено з ладу. Але ще цінніше – був удар по відчуттю безкарності Росії. Це операція, яка змінила правила гри.”

У СБУ підкреслили, що операція “Павутина” стала відповіддю на численні ракетні атаки Росії на українські міста, лікарні та енергетичну інфраструктуру.

Нагадаємо, 4 червня СБУ опублікувала відео з дронів, які використовувалися під час операції. Зокрема, була застосована технологія управління безпілотниками, що поєднує автономні алгоритми штучного інтелекту та ручне втручання оператора.

1 червня СБУ офіційно оголосила про атаку безпілотників на чотири російські області, завдаючи удару по бомбардувальній авіації Повітряно-космічних сил РФ. Мова йде про військову авіабазу “Белая” в Іркутській області, аеродром “Оленья” в Мурманській, а також військові летовища “Дягилево” в Рязанській та “Иваново” в Івановській областях.

Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що в результаті операції було знищено 41 літак, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160. Підготовка до операції тривала понад півтора року, а орієнтовна вартість знищеної російської стратегічної авіації становить близько 7 мільярдів доларів.