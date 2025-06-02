Оглядач Макс Бут у своїєму колонкцій для американської медіа The Washington Post

Операція “Павутина”, проведена Службою безпеки України 1 червня 2025 року, викликала значний резонанс у міжнародних медіа та експертних колах. Завдяки українським дронам було вражено чотири російські військові аеродроми, що призвело до серйозних втрат у російській авіації. Ця спецоперація стала яскравим підтвердженням права України на самооборону та надіслала потужний сигнал як Кремлю, так і західним партнерам.

Полковник Генерального штабу Збройних сил Австрії Маркус Райснер у коментарі для німецького видання Die Welt охарактеризував атаку як “величезний сором для Путіна та його військових”, підкреслюючи, що вона суттєво зменшить інтенсивність російських авіаударів по Україні. Він також акцентував на стратегічній важливості бомбардувальників у ядерній тріаді Росії, які тепер зазнали серйозних втрат.

Польське видання Gazeta Wyborcza зазначило, що удар по російських авіабазах став не лише військовим, а й іміджевим ударом по Кремлю, демонструючи слабкість російської держави та здатність України змінювати хід війни.

Американський оглядач Макс Бут у The Washington Post порівняв операцію “Павутина” з атакою на “Перл-Гарбор”, підкреслюючи її несподіваність і стратегічну новизну. Він зазначив, що ця операція змінює правила ведення війни, а також вказав на винахідливість українських військових, які демонструють вищу стійкість і адаптивність, незважаючи на обмежені ресурси.

Ізраїльське видання The Jerusalem Post акцентувало на важливості використання малих дронів у сучасних військових операціях, відзначаючи, що Україна стала піонером у цій сфері, здатною самостійно поповнювати запаси безпілотників. Водночас технології боротьби з дронами мають свої обмеження, що ускладнює захист від них.

Коментар Джона Спенсера, завідувача кафедри міських війн у Військовій академії США, для Times of Israel підкреслює спільні риси української операції з ізраїльською спецоперацією проти “Хезболли” – вищу розвідку, оперативні інновації та стратегічну зухвалість.

Британська BBC відзначає зухвалість і винахідливість української атаки, порівнюючи її з попередніми успішними операціями Києва, такими як потоплення крейсера “Москва” та удари по Чорноморському флоту РФ у Криму.

Аналітика ВВС також вказує, що операція “Павутина” є важливим посланням як для Росії, так і для Заходу. Україна демонструє, що продовжує боротьбу і здатна вести наступальні дії далеко на території ворога, що має вплив на переговорний процес.

“Україна все ще перебуває в боротьбі”, – таке послання українська делегація повезла 2 червня до Стамбула в Туреччину на новий раунд переговорів про припинення вогню з представниками Кремля.

Професор міжнародної політики Карло Масала у коментарі Die Welt зазначив, що операція є чітким сигналом західним партнерам про необхідність підтримки України, адже вона здатна діяти в глибині російської території і проводити наступальні операції. Водночас він припускає, що Росія може дати масштабну відповідь, можливо, спрямовану й на Київ.

Нідерландське видання De Telegraaf підтримує позицію, що атака дронів повністю відповідає праву України на самооборону. Раніше Київ утримувався від ударів по російській території через побоювання ескалації, але тепер реалізує своє законне право захищатися.

Водночас існують і скептичні оцінки. Військовий історик Лассе Лааксонен у коментарі фінському Yle зазначив, що операція “Павутина” не змінює хід війни, оскільки основні бої тривають на сухопутному фронті. Він також сумнівається у заявленій кількості знищеної авіації, вважаючи реальні втрати значно меншими.

Щодо можливих політичних наслідків, Лааксонен припускає, що колишній президент США Дональд Трамп може негативно відреагувати на атаку, що потенційно ускладнить підтримку України, хоча інші союзники можуть сприйняти це як прояв військової сили Києва.

Деталі операції “Павутина”

1 червня 2025 року СБУ провела спецоперацію, в якій дрони атакували чотири ключові російські військові аеродроми: “Бєлая”, “Дягілєво”, “Олєнья” та “Іваново”. В результаті було пошкоджено 41 літак, серед яких стратегічні бомбардувальники А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160.

За оцінками керівника СБУ Василя Малюка, вартість знищеної авіації перевищує 7 мільярдів доларів, що становить близько 34% носіїв крилатих ракет на основних аеродромах Росії. Операція охопила три часові пояси і вимагала складної логістики.

Для доставки дронів на територію РФ спершу були переправлені FPV-дрони, а також “мобільні дерев’яні будиночки”, які використовувалися для маскування безпілотників. У визначений момент дахи цих будиночків дистанційно відкривалися, і дрони спрямовувалися до цілей – російських бомбардувальників.