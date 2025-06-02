Як повідомляє телеканал CNN, посилаючись на власні джерела

Міністр оборони США Піт Гегсет отримував регулярні оновлення про хід спецоперації Служби безпеки України “Павутина”, яка була спрямована на ураження літаків Повітряно-космічних сил Росії. Ця операція відбулася 1 червня, про що повідомив телеканал CNN, посилаючись на свої джерела.

Відомо, що під час проведення спецоперації Гегсет перебував з візитом на об’єднаній військовій базі США “Ендрюс”. За інформацією журналістів, він поки що не обговорював деталі операції зі своїми українськими колегами. Також підтверджено, що Білий дім не був попереджений про заплановану атаку на російські військові летовища заздалегідь.

Деталі спецоперації СБУ “Павутина”

1 червня Росія повідомила про атаку безпілотників у чотирьох своїх областях. Джерела в українських спецслужбах зазначили, що СБУ здійснила атаку на бомбардувальну авіацію Повітряно-космічних сил РФ за допомогою безпілотників.

Серед цілей були військова авіабаза “Белая” в Іркутській області, аеродром “Оленья” в Мурманській області, а також військові летовища “Дягилево” в Рязанській та “Іваново” в Іванівській областях Росії.

Голова СБУ Василь Малюк повідомив, що в результаті операції вдалося вразити 41 літак, серед яких були А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160. Підготовка до цієї операції тривала понад півтора року.

Орієнтована вартість уражених українськими безпілотниками стратегічних літаків Росії становить близько 7 мільярдів доларів.