Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В результаті спеціальної операції “Павутина”, проведеної 1 червня, Україна уразила близько половини російських літаків, які знаходилися на військових аеродромах РФ. Про це заявив президент України під час брифінгу в Києві 4 червня.

“Половину з них неможливо відновити. Ну, і частина буде відновлюватись роками, якщо відновиться. Дійсно, військова справедлива ціль. Я вдячний за службу тим, хто над цим працював.” – Володимир Зеленський

Президент також зазначив, що перед зустріччю з журналістами він нагородив воїнів Служби безпеки України за їхню участь у проведенні операції “Павутина” на території Росії.

“Ми зробили абсолютно справедливі речі. Ми зробили це на такому рівні, що розвідки всіх країн, повірте мені, от всіх країн, таких дуже серйозних, сказали, що це найвищий рівень підготовки і проведення спецоперацій.” – Володимир Зеленський

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