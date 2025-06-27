НАБУ і САП просять відсторонити Чернишова через корупцію

Як зазначає журналіст-розслідувач Михайло Ткач у Facebook

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про відсторонення Олексія Чернишова, віце-прем’єр-міністра та міністра національної єдності, від посади. Вони також просять обрати йому запобіжний захід у вигляді застави на суму 120 мільйонів гривень. Цю інформацію підтвердила пресслужба НАБУ.

САП також вимагає накласти на Чернишова ряд обов’язків, серед яких носіння електронного браслету, здача закордонного паспорта та обов’язкове прибуття до правоохоронців за кожним запитом.

Як повідомляє кореспондентка з залу суду, Чернишов з’явився на засідання у Вищому антикорупційному суді. Він закликав учасників засідання бути об’єктивними та спиратися на факти, запевнивши, що довіряє слідству й суду, а також підкреслив, що справа стосується подій, які сталися три роки тому.

Адвокат Чернишова просив провести засідання в закритому режимі через статус клієнта, обсяг інформації про його пересування та загальну безпекову ситуацію, але суддя відмовив у цьому клопотанні.

Прокурор під час свого виступу зазначив, що, згідно з даними слідства, Чернишов отримав знижку на придбання інвестиційних об’єктів для себе та третіх осіб від бенефіціарного власника ТОВ “Сітігазсервіс”. Сума знижки, яку вважають прихованою вигодою, становить 14,5 мільйонів гривень.

Крім того, 2 вересня 2021 року Чернишов нібито отримав незаконний подарунок – раритетну книгу “Собрание сочинений Сковороды” вартістю понад 36 тисяч гривень.

Ця інформація продовжує оновлюватися.

Передумови справи

13 червня НАБУ та САП оголосили про викриття великої корупційної схеми у будівельній сфері, в якій брали участь високопосадовці. Серед підозрюваних – колишній державний секретар Мінрегіону, чинний член правління НАК “Нафтогаз України” та ексрадник міністра.

ЗМІ повідомляли, що ці особи мають зв’язок з міністром Чернишовим.

НАБУ та САП затримали двох соратників Чернишова – Максима Горбатюка та Василя Володіна, які працювали з ним у міністерстві, а згодом перейшли до “Нафтогазу”. За інформацією джерел, Горбатюка затримали під час спроби виїзду з країни у відпустку.

У цей час Чернишов перебував у плановому відрядженні в країнах Європейського Союзу, про що повідомили у відомстві.

22 червня міністр оголосив про повернення з закордонного відрядження в Україну та намір продовжити роботу в уряді з початку наступного тижня.

23 червня Чернишов опублікував допис у Facebook, в якому зазначив, що прибув до НАБУ, щоб “розібратися в ситуації”.

Того ж дня НАБУ та САП повідомили про підозру Чернишову у зловживанні службовим становищем та одержанні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. На момент вчинення злочину він обіймав посаду міністра розвитку громад та територій.