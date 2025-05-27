Про це пише посадовець у своєму Telegram-каналі Андрія Єрмака.

Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, висловив свою думку щодо нещодавніх заяв російського Міністерства закордонних справ про підготовку “меморандуму” для мирної угоди з Києвом. Він зазначив, що Росія свідомо затягує час, намагаючись уникнути відповідальності за свої дії. Цю інформацію Єрмак оприлюднив у своєму Telegram-каналі.

За словами Єрмака, “Росія продовжує тягнути час, розробляючи якісь документи, але не припиняючи вогонь. Це звичайне затягування, яке має на меті уникнення відповідальності за вбивства та спроби уникнути жорстких санкцій”. Він також закликав міжнародних партнерів України активізувати санкції проти Росії та покласти край цьому “вічному очікуванню”.

Нагадаємо, що напередодні представниця російського зовнішньополітичного відомства Марія Захарова під час брифінгу повідомила про продовження роботи над “меморандумом”. Вона зазначила, що документ міститиме принципи врегулювання конфлікту та терміни можливого укладання мирної угоди, а також передбачатиме можливість припинення вогню за умови досягнення відповідних домовленостей.

Захарова додала, що після завершення підготовки меморандум буде передано до Києва, і висловила сподівання, що українська сторона також підготує свої пропозиції одночасно з отриманням російського документа.

Раніше міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зазначив, що українська сторона чекає на пропозиції Кремля щодо припинення вогню та готує свої власні ініціативи. Він також повідомив, що наступний раунд переговорів між Києвом і Москвою може відбутися у форматі делегацій, подібному до того, що вже проходив у Туреччині.

Деталі про “меморандум” РФ

19 травня президент США Дональд Трамп та президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову, після якої Путін заявив про готовність Москви працювати з Києвом над можливим “меморандумом” для мирного договору, хоча конкретні деталі не були озвучені.

Глава російського МЗС Сергій Лавров повідомив, що Москва готова передати Києву проект документа про “довгострокове врегулювання кризи” після завершення обміну полоненими у форматі “1000 на 1000”, який проходив з 23 по 25 травня.

Президент України Володимир Зеленський назвав підготовку Росією “меморандуму” з вимогою безумовного припинення вогню знущанням над усім світом.

Речник Кремля Дмитро Пєсков раніше зазначав, що терміни підготовки “меморандуму” про мир і припинення вогню “немає і бути не може”, підкреслюючи, що Росію та Україну чекають “складні контакти” для напрацювання єдиного тексту.