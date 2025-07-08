Зеленський вводить санкції проти китайських компаній через постачання деталей для дронів РФ

Як повідомляється в Указі президента України №466/2025

Володимир Зеленський, президент України, ухвалив рішення про введення санкцій РНБО проти п’яти китайських компаній. Як повідомив Владислав Власюк, уповноважений президента з питань санкційної політики, ці компанії стали об’єктом обмежень через те, що їхні деталі були виявлені в безпілотниках, які Росія використовує для атак на Україну.

Ця інформація міститься в указі президента №466/2025, виданому 8 липня 2025 року. Відповідно до додатку до рішення РНБО, під санкції потрапили наступні п’ять компаній, зареєстрованих у Китаї:

Central Asia Silk Road International Trade (Tianjin) Co., Ltd

Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd

Shenzhen Royo Technology Co., Ltd

Shenzhen Jinduobang Technology Co., Ltd

Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd

Владислав Власюк у своєму коментарі зазначив, що під час масованого обстрілу Києва в ніч на 4 липня в збитих дронах Shahed були виявлені компоненти, виготовлені в Китаї.

“Сьогодні щодо цих компаній-постачальників запроваджено санкції. Серед компаній, що потрапили під санкції, – Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, і Suzhou ECOD Precision Manufacturing, які постачали продукцію підсанкційним російським підприємствам у 2024 і 2025 роках.” – Владислав Власюк

Власюк також підкреслив, що Україна продовжує активну співпрацю з партнерами з санкційної коаліції для подальшого запровадження обмежень проти китайських виробників.