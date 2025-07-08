Зеленський вводить санкції проти китайських компаній через постачання деталей для дронів РФ

Як повідомляється в Указі президента України №466/2025
Володимир Зеленський, президент України, ухвалив рішення про введення санкцій РНБО проти п’яти китайських компаній. Як повідомив Владислав Власюк, уповноважений президента з питань санкційної політики, ці компанії стали об’єктом обмежень через те, що їхні деталі були виявлені в безпілотниках, які Росія використовує для атак на Україну.
Ця інформація міститься в указі президента №466/2025, виданому 8 липня 2025 року. Відповідно до додатку до рішення РНБО, під санкції потрапили наступні п’ять компаній, зареєстрованих у Китаї:
- Central Asia Silk Road International Trade (Tianjin) Co., Ltd
- Suzhou Ecod Precision Manufacturing Co., Ltd
- Shenzhen Royo Technology Co., Ltd
- Shenzhen Jinduobang Technology Co., Ltd
- Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd
Владислав Власюк у своєму коментарі зазначив, що під час масованого обстрілу Києва в ніч на 4 липня в збитих дронах Shahed були виявлені компоненти, виготовлені в Китаї.
“Сьогодні щодо цих компаній-постачальників запроваджено санкції. Серед компаній, що потрапили під санкції, – Ningbo BLIN Machinery Co., Ltd, і Suzhou ECOD Precision Manufacturing, які постачали продукцію підсанкційним російським підприємствам у 2024 і 2025 роках.”
Власюк також підкреслив, що Україна продовжує активну співпрацю з партнерами з санкційної коаліції для подальшого запровадження обмежень проти китайських виробників.
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