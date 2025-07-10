Україна отримала 1 млрд євро від ЄС завдяки замороженим російським активам

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Україна отримала 1 мільярд євро від Європейського Союзу, що стало можливим завдяки прибуткам від заморожених російських активів. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль 10 липня.

“Започаткована нами разом з G7 ініціатива ERA працює. Від початку року Україні вже передано більше 18,5 млрд доларів за рахунок російських заморожених грошей. Ці кошти ми направляємо на стійкість України та “швидку відбудову”, – наголосив глава уряду. – Денис Шмигаль

Шмигаль також зазначив, що ініціатива ERA демонструє позитивні результати, але важливо продовжувати роботу в цьому напрямку. На конференції URC-2025 Україна закликає міжнародних партнерів до створення правових механізмів для повної конфіскації всіх російських активів.

Конференція з відновлення України (Ukraine Recovery Conference) проходить 10–11 липня в Римі. Це вже четверта міжнародна зустріч високого рівня, присвячена підтримці відновлення та реформ в Україні після війни. Попередні конференції відбулися в Лугано, Лондоні та Берліні.

URC 2025 організована урядами України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових установ, представників бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади.

Очікується, що в конференції візьмуть участь близько 5000 осіб, серед яких близько 100 урядових делегацій і 40 делегацій міжнародних організацій, а також 2000 представників бізнесу. Також заплановано участь понад 500 акредитованих журналістів.

Ця конференція є важливим міжнародним заходом, присвяченим відновленню, реконструкції та модернізації України. Програма буде структурована навколо чотирьох ключових напрямків: бізнес, людський, місцевий і регіональний, а також реформи, що стосуються євроінтеграційного процесу України. Додатково буде розглянуто питання культури та охорони спадщини на територіях, постраждалих від війни.

Основною метою конференції є мобілізація політичної, фінансової та технічної підтримки України, зокрема через залучення приватного капіталу, підтримку людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам.