Україна залучає 3 млрд доларів від Японії на основі заморожених активів Росії

Згідно за сполучення Financial Times пише згідно з фінансовим звітом Euroclear

Кабінет Міністрів України ухвалив важливе рішення про залучення близько 3 мільярдів доларів від Японії, які будуть забезпечені доходами від заморожених активів Росії. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Сьогодні ухвалюємо рішення про залучення коштів від Японії. Це майже 3 млрд доларів, забезпечених доходами від російських заморожених активів, на фінансування пріоритетних бюджетних видатків України

Шмигаль також зазначив, що Україна вже досягла домовленості на рівні персоналу щодо восьмого перегляду програми співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ). Після затвердження цього рішення Виконавчою радою Фонду, країна очікує на новий транш у розмірі близько 500 мільйонів доларів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за кордоном було виявлено заморожені активи Банку Росії на суму близько 280 мільярдів євро, з яких понад дві третини знаходяться в Європейському Союзі.

Згідно з інформацією, бельгійська компанія Euroclear утримує близько 191 мільярда євро, що належать російському Центробанку, і у 2023 році заробила на цих активах близько 4,4 мільярда євро, як повідомляє Financial Times, посилаючись на фінансовий звіт Euroclear.

У липні 2024 року лідери країн G7 та ЄС домовилися про використання відсотків від заморожених російських активів для виділення Україні 50 мільярдів доларів. Однак США вимагають від ЄС чітких гарантій, що кредит для України можна буде повністю “погасити” активами в ЄС, оскільки термін санкцій Євросоюзу проти Росії спливає.

Згодом у Вашингтоні заявили, що не розблокують російські активи, поки Москва не виплатить Києву репарації в повному обсязі.

У жовтні 2024 року лідери країн “Групи семи” (G7) погодили Україні кредит на 50 мільярдів доларів, який буде погашений за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

10 грудня минулого року США оголосили про виділення Україні позики у 20 мільярдів доларів, яка також буде погашена за рахунок заморожених активів РФ. Євросоюз надасть до 35 мільярдів, а Велика Британія виділила майже 3 мільярди через механізм G7.