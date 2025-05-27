Україна здобула п'яте золото на чемпіонаті Європи зі стрибків у воду 2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Збірна України зі стрибків у воду здобула п’яту золоту медаль на чемпіонаті Європи-2025, ставши чемпіонами у чоловічих синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Цей успіх підкреслює високий рівень підготовки українських спортсменів на міжнародній арені.

Перед фіналом у стрибках з 10-метрової вишки українська команда вже мала в активі п’ять медалей, серед яких чотири золоті. Напередодні Кірілл Болюх та Ксенія Байло стали чемпіонами у міксті, а Данило Коновалов виборов бронзову нагороду на 1-метровому трампліні.

У синхронних стрибках з 10-метрової вишки Україну представляли Олексій Середа та Марк Гриценко. Середа, який захищав титул чемпіона Європи, виступав з новим партнером – 15-річним Гриценком, з яким вже мав досвід змагань на етапах Кубка світу.

Після двох раундів українці займали другу позицію, відстаючи від німецької команди на три бали. Після першого стрибка з підвищеною складністю вони зберегли цю відстань.

Ключовим моментом став п’ятий стрибок, який мав найвищу складність 3.7 бала. Незважаючи на неідеальний вхід у воду від Марка Гриценка, українці отримали 75.48 бала, що дозволило їм вийти вперед. Перемогу вони закріпили в останній спробі, отримавши найвищу оцінку 88.56 бала за стрибок зі складністю 3.6.

Фінальний результат Середи та Гриценка – 413.76 бала – став найкращим для цієї пари в сезоні. Раніше вони показали свій найвищий результат у Суперфіналі Кубка світу – 395.37 бала.

Результати синхронних стрибків, 10-метрова вишка (чоловіки) на Євро-2025

1. Україна – 413.76 бала

2. Німеччина – 402.24 бала

3. Італія – 378.45 бала

Ця медаль стала для Середи та Гриценка другою поспіль золотою у чоловічих синхронних стрибках з 10-метрової вишки. Загалом це восьма медаль України на чемпіонатах Європи в цій дисципліні – три золота, два срібла та три бронзи. Українські спортсмени жодного разу не залишали змагання без нагород.

Для Олексія Середи це третє золото на Євро-2025 і сьома медаль на чемпіонатах Європи загалом. П’яте золото України на Євро-2025 зі стрибків у воду та шоста медаль у підсумку підтверджують високий рівень української команди на міжнародній арені.