Зеленський оголосив про нове фінансування для виробництва дронів в Україні

Як повідомляє промова прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля на засіданні уряду

Президент України Володимир Зеленський оголосив про нове фінансування, яке надають міжнародні партнери для розширення виробництва дронів. Це стосується як безпілотників, так і дронів на оптоволокні, які призначені для ударів по території Росії. Відповідну інформацію він озвучив під час свого вечірнього звернення до народу.

Зеленський також обговорив з Головнокомандувачем Збройних сил Олександром Сирським питання ефективного знищення російських дронів. Президент підкреслив, що система протиповітряної оборони повинна бути налаштована на максимально швидке знищення ворожих дронів-розвідників.

“Все має бути налаштовано системно так, щоб російські дрони-розвідники знищувались максимально оперативно. Окремо говоритиму цього тижня з партнерами щодо додаткового фінансування для виробництва дронів. Перехоплювачі, дрони для передової, також дрони на оптоволокні та всі типи дронів для ударів по території РФ мають бути профінансовані так, щоб це дійсно відчувалось.” – Володимир Зеленський

Президент зазначив, що вже досягнуті попередні домовленості з кількома європейськими країнами. Наприклад, під час візиту міністра оборони Норвегії в Україну було ухвалено рішення про інвестиції в розмірі 400 мільйонів доларів у вітчизняне виробництво, зокрема на дрони.

Крім того, Зеленський повідомив про відкриття офісу норвезької компанії Kongsberg Defence & Aerospace в Україні, що має на меті прискорити виробництво засобів протиповітряної оборони у співпраці з партнерами.

Підвищення потужностей оборонної промисловості України

31 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль зазначив, що потужності оборонно-промислового комплексу України зросли в шість разів. Вітчизняна продукція в сегменті дронів становить понад 96% від загального обсягу.

В оборонній сфері функціонує понад 800 державних і приватних підприємств, а до експлуатації допущено більше тисячі зразків зброї та техніки, з яких половина – українського виробництва.

21 лютого Шмигаль повідомив, що за 2023 та 2024 роки виробництво артилерії в Україні зросло втричі, бронетранспортерів – у п’ять разів, протитанкової зброї – у два рази, а боєприпасів – у 2,5 раза. Що стосується безпілотників, то їхнє виробництво у січні цього року зросло в десять разів у порівнянні з січнем 2024 року.