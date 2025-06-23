Уряд України отримав 22 млрд грн від міжнародних партнерів на відновлення

Про це повідомив телеграм-канал прем’єр-міністра Дениса Шмигаля

23 червня на позачерговому засіданні уряд ухвалив важливе рішення про виділення понад 22 мільярдів гривень фінансової допомоги від міжнародних партнерів для відновлення України. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі.

Зокрема, з цієї суми майже 18,5 мільярда гривень, отриманих від Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), буде спрямовано на підтримку таких важливих секторів, як медицина, освіта, сільське господарство, гуманітарне розмінування, а також відновлення комунальної інфраструктури в українських містах.

Крім того, близько 2,2 мільярда гривень, які надійшли у вигляді бюджетної підтримки від Європейського Союзу, будуть використані для відновлення та модернізації портової інфраструктури країни.

Уряд також виділив приблизно 1,4 мільярда гривень від JICA на відновлення енергетичного сектору, а також на навчання саперів, які займаються розмінуванням територій від російських мін.

Нагадаємо, що 11 червня стало відомо про додаткові фінансові внески від Європейського Союзу та Німеччини у розмірі 13 та 5 мільйонів євро відповідно, які будуть спрямовані до Фонду енергоефективності України.