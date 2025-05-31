Як повідомляє Управління державної охорони (УДО) України на Facebook

Під час фестивалю “Книжковий Арсенал” Управління державної охорони (УДО) України виявило та вилучило понад 200 небезпечних предметів у відвідувачів. Серед вилучених речей були вогнепальна зброя, газові балончики та боєприпаси. Цю інформацію оприлюднили у пресслужбі УДО 31 травня.

Протягом перших днів фестивалю було зафіксовано такі вилучення:

вогнепальна зброя – 1 одиниця;

різальні та колючі предмети – 127 штук;

газові балончики – 74;

боєприпаси – 12.

У пресслужбі підкреслили:

“Всі ці предмети несуть небезпеку не тільки високопосадовцям нашої держави, але і тим, хто перебуває поруч з ними.”

УДО відповідає за безпеку посадових осіб, і зазначили, що зростання масштабу заходу та кількості учасників підвищує ризики. Саме тому на “Книжковому Арсеналі” були введені суворі обмеження, особливо під час присутності президента Володимира Зеленського.

Загальні правила відвідування “Мистецького арсеналу”, де проходить фестиваль, забороняють приносити вогнепальну зброю, колючі та ріжучі предмети, а також вибухонебезпечні, вогненебезпечні, легкозаймисті, отруйні та інші небезпечні речовини. У разі підозри охорона має право перевіряти особисті речі відвідувачів.

Цього року Міжнародний фестиваль “Книжковий Арсенал 2025” проходитиме з 29 травня по 1 червня, а його фокус-тема – “Все між нами – переклад”, кураторками якої є Марсі Шор та Оксана Форостина.

В рамках фестивалю заплановано понад 200 подій, що обіцяють бути цікавими та різноманітними.