Україна очікує болгарські реактори для добудови Хмельницької АЕС

Як розповів під час години запитань до уряду у Верховній раді міністр енергетики Герман Галущенко в офіційному відео на YouTube

Україна продовжує сподіватися на отримання двох болгарських реакторів російського виробництва для завершення будівництва третього та четвертого енергоблоків Хмельницької атомної електростанції. На сьогоднішній день Болгарія не надала офіційної відмови на продаж цього обладнання.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив міністр енергетики Герман Галущенко.

“Ще питання не закрите, офіційної відмови немає”. – Герман Галущенко

Галущенко також зазначив, що політичні процеси в Болгарії уповільнили розгляд цього питання:

“Але ми маємо певний поштовх цього проєкту”. – Герман Галущенко

“У липні ми доопрацюємо рішення з МАГАТЕ, і воно виступить одним з лідерів реалізації проєкту. Питання наразі відкрите. Безумовно, є певне гальмування через внутрішньополітичну ситуацію, але проєкт не скасовано”.

Міністр енергетики висловив сподівання, що необхідні документи будуть підписані найближчим часом.

Інформація про добудову Хмельницької АЕС

У квітні 2024 року Кабінет Міністрів України подав до Верховної Ради законопроєкт, що стосується будівництва третього та четвертого енергоблоків Хмельницької АЕС. Міністерство енергетики повідомило, що реалізація проєкту буде здійснюватися виключно за рахунок “Енергоатому” з використанням кредитних ресурсів, без залучення коштів з державного бюджету.

Будівництво третього та четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС розпочалося ще в кінці 80-х років минулого століття, але було призупинено у 1990 році через мораторій, накладений Верховною Радою України. Пізніше будівництво було відновлено, і було прийнято рішення про добудову п’ятого та шостого енергоблоків.

В “Енергоатомі” зазначають, що третій енергоблок зможе забезпечити енергосистему України додатковими 1 гігаватом потужності електроенергії. У липні 2024 року в Нетішині вже розпочали підготовку до добудови третього та четвертого реакторів: встановлювали обладнання, готували містечко для працівників та завозили техніку.

11 лютого 2025 року Верховна Рада підтримала рішення про закупівлю обладнання для добудови енергоблоків, за що проголосували 269 народних депутатів.