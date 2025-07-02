Призупинення постачання озброєнь США Україні: коментарі Венславського та МЗС

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Федір Венславський, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, висловив свою думку щодо призупинення постачання озброєнь Україні з боку США. Він зазначив, що на міжпарламентському рівні розпочнуться консультації для перегляду цього рішення Вашингтоном. Про це він повідомив у своєму коментарі.

“Оскільки це прозвучало на офіційному рівні (йдеться про припинення постачання озброєнь – ред.) від речниці Білого дому, то безперечно наші дипломати активно включилися в цей процес. Очікуємо результатів. І я думаю, що Офіс президента також в цей процес дуже інтенсивно включиться. Ми на рівні міжпарламентської дипломатії також будемо говорити з нашими партнерами, з конгресменами США для того, аби це рішення було переглянуто.” – Федір Венславський

В українському Міністерстві закордонних справ підкреслили, що будь-яка затримка у підтримці оборонних можливостей України з боку США може спонукати Кремль до продовження війни, а не до її завершення. Вони зазначили, що Київ та Вашингтон активно консультуються на всіх рівнях щодо відновлення постачань озброєнь та шукають “взаємовигідні рішення”.

У Міністерстві оборони України також повідомили, що не отримували офіційних повідомлень про зупинення або перегляд графіків постачання узгодженої оборонної допомоги від США. Вони акцентували увагу на тому, що виходять із “фактичних даних” та перевіряють деталі ситуації.

Нещодавно у Білому домі оголосили про призупинення частини поставок ракет ППО та інших високоточних боєприпасів до України через зменшення запасів озброєнь на американських складах.

Після того, як Дональд Трамп вдруге став президентом США, Вашингтон ще не надавав Києву нової військової допомоги, проте озброєння, що входили до пакетів, оголошених адміністрацією його попередника Джо Байдена, продовжували надходити після призупинення постачань на початку березня.