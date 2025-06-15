Завершення етапу репатріації тіл загиблих оборонців України залізницею

Про це повідомили у Службі безпеки України

Завершився етап репатріації тіл загиблих оборонців України, який здійснювався за допомогою залізничного транспорту. Відтепер повернення тіл відбуватиметься автотранспортом, відповідно до угод, досягнутих під час зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі.

Служба безпеки України повідомила, що 15 червня завершився етап, що передбачав використання залізниці. Це дозволило швидше доставити тіла полеглих захисників до різних регіонів для подальшої ідентифікації та інших необхідних процедур.

Наступні етапи репатріації будуть здійснюватися автотранспортом, як це було погоджено під час зустрічі в Стамбулі.

У СБУ також зазначили, що в цих заходах брали участь представники Міжнародного комітету Червоного Хреста (МКЧХ).

“Вони високо оцінили організацію репатріації полеглих оборонців України. За їхніми словами, репатріація відбулась на найвищому рівні, з дотриманням усіх передбачених міжнародних практик та з гідною шаною до загиблих воїнів.” – Служба безпеки України

Також у відомстві повідомили, що повернення тіл стало можливим завдяки злагодженій роботі співробітників Об’єднаного центру з координації пошуку та звільнення військовополонених при СБУ, центрального управління ЦВС ЗСУ, МВС, Офісу уповноваженого з прав людини, Міноборони, ГУР МОУ, Секретаріату уповноваженого з питань осіб, зниклих безвісти, ДСНС, ДПСУ та інших структур сектору безпеки і оборони України, а також завдяки “Укрзалізниці” та фахівцям Південно-західної залізниці, які безпосередньо брали участь у підготовці та реалізації заходів з репатріації.

2 червня під час переговорів у Стамбулі Україна та Росія домовилися про обмін у форматі “1000 на 1000” військовополонених, а також про обмін додаткових 200 на 200 осіб. Крім того, сторони погодили репатріацію 6 000 тіл загиблих військових з кожної сторони.

7 червня Росія звинуватила Україну у нібито перенесенні обміну на невизначений термін, проте Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спростував ці заяви.

9 червня відбувся перший етап обміну полоненими, під час якого додому повернули військових віком до 25 років. 10 та 12 червня пройшли етапи обміну тяжкопораненими і тяжкохворими військовополоненими. Кількість повернутих не розголошується з міркувань безпеки.

11 червня відбулася репатріація 1 212 тіл полеглих українських військовослужбовців, у той час як Росія отримала 27 тіл. Під час переговорів у Стамбулі сторони домовились про репатріацію у форматі “6 000 на 6 000”.

14 червня відбувся обмін полоненими, у межах якого додому повернули тяжкохворих та тяжкопоранених, деяких з них віком до 25 років. Того ж дня до України повернули тіла ще 1 200 загиблих українців, серед яких є військовослужбовці.

15 червня продовжилися репатріаційні заходи, під час яких в Україну доставили ще 1 200 тіл, які, за твердженням російської сторони, належать українським громадянам, зокрема військовослужбовцям.