Масштабний нічний удар Росії по Києву: збито 178 цілей

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ

У ніч проти 10 липня Росія здійснила масштабний комбінований напад на Україну, використавши 397 ударних безпілотників “Shahed” та інші дрони-імітатори, а також 18 ракет. В результаті активної роботи української протиповітряної оборони було збито 178 повітряних цілей. Цю інформацію підтвердили у Повітряних силах ЗСУ.

Згідно з повідомленням, армія РФ застосувала 397 ударних дронів “Shahed” і різні типи безпілотників-імітаторів, а також 8 балістичних ракет “Іскандер-М”, 6 крилатих ракет Х-101 та 4 зенітні керовані ракети С-300.

Цей черговий повітряний напад відбивали українська авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи радіоелектронної боротьби та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи Сил оборони України. Основним напрямком атаки стала столиця України – Київ.

“За попередніми даними, станом на 10:00 ранку протиповітряною обороною збито 178 засобів повітряного нападу противника: 164 ворожі БПЛА типу ‘Shahed’, 8 балістичних ракет Іскандер-М, 6 крилатих ракет Х-101. Крім того, 204 дрони/ракети – локаційно втрачені/подавлені РЕБ.” – Повітряні сили ЗСУ

Повітряні сили також повідомили про влучання у 8 локаціях, де було зафіксовано 33 ударних БПЛА, а на 23 ділянках впали збиті дрони.

Внаслідок нічного удару по Києву є інформація про кілька загиблих та понад 15 поранених осіб.