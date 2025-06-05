Україна отримала позику від Японії на 3 млрд доларів за рахунок заморожених російських активів

З посиланням на фінансовий звіт Euroclear пише медіа Financial Times

Україна та Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA) підписали угоду, що передбачає отримання позики в розмірі 3 мільярди доларів. Погашення цієї позики буде здійснено за рахунок надприбутків від заморожених активів Російської Федерації в рамках ініціативи ERA.

Про це 5 червня повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль у Telegram. Він зазначив, що ці кошти будуть використані для фінансування пріоритетних бюджетних витрат, що сприятимуть економічному розвитку та зміцненню України.

“Загалом в межах реалізації ERA до України надійшло вже 14,7 млрд доларів. Продовжуємо працювати над міжнародним інструментом, який дозволить конфіскувати всі заморожені російські активи на користь України.” – Денис Шмигаль

Наприкінці травня Кабінет Міністрів ухвалив рішення про залучення майже 3 мільярдів доларів від Японії, які будуть забезпечені доходами від заморожених російських активів.

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну за ініціативою G7 та ЄС було виявлено заморожені активи Банку Росії на суму близько 280 мільярдів євро, з яких понад дві третини знаходяться в Європейському Союзі.

Бельгійська компанія Euroclear утримує близько 191 мільярда євро, що належать російському Центробанку, і у 2023 році отримала на них прибуток приблизно 4,4 мільярда євро, згідно з фінансовим звітом Euroclear, опублікованим Financial Times.

У липні 2024 року лідери країн G7 та ЄС домовилися використовувати відсотки від заморожених російських активів для надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів. Однак США вимагають від ЄС гарантій, що цей кредит можна буде повністю погасити активами, розташованими в ЄС, через наближення терміну дії санкцій Євросоюзу проти Росії.

Згодом у Вашингтоні заявили, що не розблокують російські активи, поки Москва не виплатить Києву репарації в повному обсязі.

У жовтні 2024 року лідери країн “Групи семи” (G7) погодили Україні кредит на 50 мільярдів доларів, який буде погашено за рахунок прибутків від заморожених російських активів.

10 грудня 2024 року США оголосили про виділення Україні позики у 20 мільярдів доларів, яка також буде погашена за рахунок заморожених активів РФ. Євросоюз планує надати до 35 мільярдів доларів, а Велика Британія – майже 3 мільярди через механізм G7.