Україна підписала меморандум з фондом Маршалла для відновлення

Про це повідомили у Держагентстві відновлення у Facebook

Державне агентство відновлення України підписало меморандум про співпрацю з німецьким фондом Маршалла США (GMF). Основна мета цього документа полягає у зміцненні інституційної спроможності України для забезпечення тривалого процесу відновлення країни.

Цю інформацію оприлюднили в Держагентстві після зустрічі української делегації з представниками GMF та Istituto Affari Internazionali (IAI), яка відбулася в Римі напередодні Конференції з відновлення України (URC).

Серед ключових тем обговорення була стратегія зміцнення інституційного потенціалу на місцевому рівні, а також розвиток надійних державно-приватних партнерств, які можуть прискорити відновлення України та стимулювати економічне зростання на місцях.

Українська сторона, разом із міжнародними партнерами та донорами, також розглянула питання трансформації фрагментованої системи відновлення в стійку, інституційно спроможну управлінську архітектуру, здатну ефективно координувати довгостроковий процес відновлення.

“Для держави одним із викликів є саме якісна експертиза та визначення пріоритетів й обʼєктів відбудови та ефективне впровадження нових інструментів і механізмів.” – Сергій Сухомлин

За словами Сергія Сухомлина, керівника агентства, вже створено експертні ради за різними напрямками, до яких входять провідні українські інститути, міжнародні технічні консультанти та різні асоціації.

Ці ради проводять аналіз проєктів відновлення на відповідність місцевим, регіональним та національним стратегіям, шукають ефективні рішення та розробляють окремі проєкти.

10-11 липня у Римі проходить четверта Міжнародна конференція з питань відновлення України (URC2025), в якій бере участь президент Володимир Зеленський.