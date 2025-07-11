Україна отримала мільярдні інвестиції на відновлення на конференції в Римі 2025

Як повідомила перша віцепрем’єрка, міністерка економіки України Юлія Свириденко на Facebook-сторінці Юлії Свириденко

У перший день Конференції з відновлення, що проходить у Римі, Україна уклала низку значних угод на мільярди євро. Про це повідомила Юлія Свириденко, перша віцепрем’єрка та міністерка економіки України.

Однією з ключових новин стало оголошення Європейською комісією про запуск нового флагманського Фонду відбудови, обсяг якого становить 500 млн євро. Цей фонд отримав підтримку від Франції, Німеччини, Італії, Польщі та провідних банків розвитку.

Крім того, Україна підписала угоди з Єврокомісією на загальну суму 2,3 млрд євро в рамках Ukraine Investment Framework (UIF), що є інвестиційним компонентом Ukraine Facility. З цієї суми 1,8 млрд євро призначено для гарантій приватним інвесторам, державним підприємствам, муніципалітетам та малому і середньому бізнесу (МСП), а 580 млн євро – на гранти та технічну допомогу. Очікується, що ці інструменти зможуть мобілізувати до 10 млрд євро інвестицій. Додатково, Україна отримає ще 3 млрд євро за виконання індикаторів першого кварталу в рамках Ukraine Facility.

Серед інших досягнень конференції:

Нідерланди надали 30 млн євро на відновлення енергетики та водопостачання, а загальна допомога Нідерландів у 2025–2026 роках складе 300 млн євро.

Швейцарія оголосила про довгострокову підтримку в розмірі 5 млрд швейцарських франків (4,8 млрд євро) до 2036 року, визначивши відбудову України стратегічним пріоритетом.

Україна підписала заяву про наміри з Німеччиною, Норвегією, Єврокомісією та GIZ щодо нового етапу програми STEP IN 2 EU, що передбачає додаткові 25 млн євро на підтримку МСП та цифровізацію бізнес-послуг.

Спільна програма зі Світовим банком передбачає п’ятирічну програму PREPARE Ukraine обсягом $200 млн для підготовки якісних проєктів відбудови, з початковим грантом у $44,3 млн для формування інвестиційного портфеля.

Меморандум із фінансовими інституціями CDP, SACE та SIMEST відкриває нові можливості для спільних проєктів у промисловості, енергетиці, транспорті та будівництві.

Співпраця з бельгійською організацією Enabel в рамках програми BE-Relieve Ukraine спрямована на розвиток ринку праці та підтримку молодіжної політики.

Ініціатива We Finance має на меті подолання гендерного розриву в доступі до фінансування, зокрема через меморандум між НБУ, Міністерством економіки та ЄБРР для підтримки жінок-підприємців.

Програма Create Ukraine передбачає повернення 25 українців з міжнародним досвідом для роботи над реформами, зокрема в Мінекономіки та інших міністерствах.

“Це лише перший день. І він уже дав чіткий сигнал: Україна не одна” – Юлія Свириденко

Конференція з відновлення України у Римі (URC 2025) проходить 10–11 липня і є вже четвертою міжнародною зустріччю високого рівня, присвяченою підтримці післявоєнної відбудови та реформ в Україні. Попередні конференції відбулися в Лугано, Лондоні та Берліні.

URC 2025 організована урядами України та Італії за участю Єврокомісії, міжнародних фінансових інституцій, представників бізнесу, громадянського суспільства та місцевої влади.

Основна мета конференції полягає в мобілізації політичної, фінансової та технічної підтримки України, зокрема через залучення приватного капіталу, підтримку людського потенціалу, відновлення громад і регіонів, а також сприяння євроінтеграційним реформам.