Спрощена компенсація за оренду житла для ветеранів в Україні у 2025 році

Про це повідомляє пресслужба Міністерства у справах ветеранів у середу, 18 червня.

Ветерани, які повернулися з полону або втратили своє житло, тепер можуть отримати компенсацію за оренду житла за спрощеною процедурою. Це стало можливим завдяки змінам, внесеним урядом до Порядку виплати грошової компенсації для осіб, які захищали незалежність та територіальну цілісність України, відповідно до постанови №252.

Міністерство у справах ветеранів України повідомило, що в країні запроваджено нову систему виплат грошової компенсації ветеранам війни за оренду житлових приміщень.

Основні зміни в процедурі

Заявники тепер можуть подавати свої документи до структурних підрозділів з питань ветеранської політики або через Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП) за адресою орендованого житла. Це спростить процес подання заяв.

Також було впорядковано алгоритм передачі документів між ЦНАП та місцевими органами, що дозволить швидше отримувати інформацію про результати розгляду заяв.

Для колишніх поліцейських і рятувальників, які були звільнені, але ще не отримали офіційного статусу учасника бойових дій, необхідно додати до заяви копії військово-облікового документа та витягу з наказу про звільнення.

Кому доступна компенсація

Компенсацію можуть отримати захисники та захисниці, які:

втратили або мають пошкоджене житло через бойові дії;

проживають на тимчасово окупованих територіях або в зонах активних бойових дій;

проходять реабілітацію на відстані понад 15 км від свого зареєстрованого місця проживання.

Розмір компенсації

Розмір виплат залежить від місця розташування орендованого житла:

Київ, Дніпро, Львів, Одеса – 2 прожиткових мінімумів, що становить 6 056 грн;

обласні центри – 1,5 прожиткового мінімуму, тобто 4 542 грн;

інші населені пункти – 1 прожитковий мінімум, що дорівнює 3 028 грн (для працездатних осіб станом на 1 січня 2025 року).

Якщо оренда триває менше місяця, компенсація буде розрахована пропорційно до кількості днів проживання.

Необхідні документи для подання