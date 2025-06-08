Зміни у складі збірної України перед матчем проти Нової Зеландії

Цитує Сергія Реброва офіційний сайт УАФ

Головний тренер української збірної з футболу Сергій Ребров оголосив про зміни у складі команди перед товариським матчем проти Нової Зеландії в рамках турніру Canadian Shield.

Цей поєдинок є частиною підготовки до відбору на чемпіонат світу 2026 року, який стартує у вересні. Українська команда вже зіграла свій перший матч на турнірі, де зазнала поразки від господарів змагань з рахунком 2:4, програючи 0:4 на початку гри.

Збірна України має ще один товариський матч у Канаді – проти Нової Зеландії, яка займає 86-те місце у світовому рейтингу національних команд і вже забезпечила собі участь у чемпіонаті світу 2026 року.

Сергій Ребров підтвердив, що у складі команди відбудуться зміни в порівнянні з грою проти Канади. Він зазначив, що на полі з’являться всі футболісти, які ще не грали, зокрема, воротар Андрій Лунін замінить Анатолія Трубіна.

“Так, звичайно, ми щось змінимо. Змінимо багатьох футболістів. Ми привезли 24 виконавців, усі гратимуть, але це буде інша гра. Ми серйозно готувалися до Канади, але програли. Чекаємо на другий матч.” – Сергій Ребров, офіційний сайт УАФ

“Усі отримають ігрову практику. Зараз подивимося, хто яких пошкоджень зазнав. [Лунін] абсолютно в порядку. У нас є три хороші воротарі. Андрій зіграє в другому матчі – ми домовилися про це до гри з Канадою. Він у хорошій формі, готується до наступного поєдинку й готовий до клубного чемпіонату світу.”

У складі збірної України є один потенційний дебютант – захисник Олександр Мартинюк. Також свій перший матч за збірну після 4,5 років може провести оборонець Євген Чеберко, який востаннє виходив на поле у жовтні 2020 року в грі проти Франції (1:7).

Крім того, в заявці команди залишається один номінальний нападник – Роман Яремчук, який провів 66 хвилин у матчі проти Канади, після чого його замінив дебютант Микола Михайленко. Ребров зазначив, що у його розпорядженні є гравці, здатні грати на позиції форварда.

Заключний матч товариського турніру Canadian Shield проти Нової Зеландії відбудеться у ніч на середу, 11 червня, опівночі за київським часом.