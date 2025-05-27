Україна спрощує транспортування газу через Трансбалканський коридор

Про це повідомила пресслужба регулятора НКРЕКП

Україна зробила важливий крок у спрощенні транспортування газу через Трансбалканський коридор. Це рішення було ухвалене Національною комісією, що регулює сфери енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), про що повідомила пресслужба регулятора.

Згідно з новими умовами, Оператор газотранспортної системи України отримав можливість надавати спільний продукт послуг транспортування разом з операторами газотранспортних систем Болгарії (Bulgartransgaz), Греції (DESFA SA), Молдови (VestMoldTransgaz SRL) та Румунії (Transgaz SA). Це означає, що буде проведено єдиний аукціон для розподілу потужностей на всіх точках Трансбалканського коридору, що дозволить транспортувати природний газ з Греції до України, з обсягом приблизно 3 мільйони кубометрів на добу.

НКРЕКП вважає, що цей крок підвищить привабливість українського газового ринку та розширить можливості диверсифікації джерел постачання. Це, в свою чергу, зміцнить енергетичну безпеку регіону, особливо в умовах збройної агресії з боку Росії.

Міністерство енергетики підкреслило, що Трансбалканський маршрут має великий потенціал для задоволення потреб України та забезпечує доступ до джерел скрапленого газу (LNG). Однак, оскільки він проходить через п’ять країн, застосування регульованих тарифів робить його комерційно менш вигідним у порівнянні з іншими варіантами.

Оператори газотранспортних систем розробили оптимізоване рішення, яке дозволить використовувати незадіяні потужності Трансбалканського трубопроводу для імпорту газу в Україну за конкурентними тарифами. Це особливо важливо в контексті підготовки до наступного опалювального сезону.

Трансбалканський коридор – це важливий газопровід, який раніше використовувався для постачання газу з Росії на Балкани. У 2019 році частина його інфраструктури в Туреччині та Болгарії була інтегрована в газопровід Балканський потік.

Нагадаємо, що наприкінці 2024 року Україна вперше отримала скраплений природний газ від американської компанії Venture Global через Грецію. Тоді партія обсягом близько 100 млн кубометрів газу на борту Gaslog Savannah прибула до СПГ-терміналу Ревітус.