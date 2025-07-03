Українська ППО успішно відбиває масовані атаки Росії – заяви Захарчука

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В умовах повітряних атак з боку Російської Федерації українські військові стикаються з новими тактичними викликами, оскільки ворог намагається перенавантажити систему протиповітряної оборони. Проте, за словами заступника командувача Повітряного командування “Захід”, бригадного генерала Олега Захарчука, на даний момент в Україні достатньо сил і засобів для протидії цим атакам.

Захарчук зазначив, що російські війська використовують змішані повітряні удари, намагаючись перевантажити українську ППО за допомогою дронів “шахед” та запусків ракет різних класів, включаючи “земля-земля”, “повітря-земля” та балістичні ракети.

“Робота ускладнилася тільки тим, що противник намагається застосовувати нові тактичні прийоми, нові види, перегружає нашу систему протиповітряної оборони. Але на даний час сил і засобів у нас вистачає для боротьби.” – Олег Захарчук

Він також підкреслив, що ситуація під час авіаційних ударів є більш напруженою, як за часом, так і за щільністю атак. Проте, українська протиповітряна оборона справляється з цими викликами.

“Ми сподіваємося, що поставки озброєння партнерами будуть продовжуватися так, як було заплановано раніше, і ми будемо продовжувати виконувати свої завдання.” – Олег Захарчук

Лише за минулий тиждень російські війська здійснили обстріли України, використавши понад 114 ракет, більше 1270 дронів та майже 1100 керованих авіаційних бомб (КАБ). Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

На жаль, під час відбиття масованої повітряної атаки, що сталася в ніч на 29 червня, загинув льотчик першого класу підполковник Максим Устименко, похорон якого відбувся 3 липня.