Денис Шмигаль обговорив продовольчу безпеку з президентами Кенії та Анголи

Про це очільник українського уряду повідомив у Telegram Дениса Шмигаля

Денис Шмигаль, прем’єр-міністр України, під час Конференції ООН з фінансування розвитку провів важливі переговори з президентами Кенії та Анголи, зосередившись на темі продовольчої безпеки. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

Після зустрічі з президентом Кенії Вільямом Руто, Шмигаль підкреслив, що Україна залишається ключовим гравцем у забезпеченні глобальної продовольчої стабільності.

“Важлива тема – продовольча безпека… Росія краде українське зерно, цілеспрямовано атакує наші порти та зерносховища. Це становить пряму загрозу не лише країнам Африки, але й всьому світу.” – Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр зазначив, що під час обговорення сторони розглянули практичні кроки для зміцнення співпраці між Україною та Кенією. Серед тем, які були підняті, були підготовка угоди про економічну та торговельну співпрацю, розвиток переробки сільськогосподарської продукції, а також створення логістичних і аграрних хабів.

Особливу увагу було приділено освітнім ініціативам, зокрема започаткуванню обміну між вищими навчальними закладами. Шмигаль також акцентував на готовності України до співпраці в сферах цифровізації, інформаційних технологій та космічних досліджень.

У рамках Конференції прем’єр-міністр також зустрівся з президентом Анголи Жуау Лоренсу, з яким обговорив питання продовольчої безпеки. Шмигаль підкреслив, що Україна залишається гарантом стабільності, незважаючи на дестабілізуючі дії Росії.

“У продовження домовленостей з Президентом Зеленським торкнулися теми створення зернових хабів. Україна готова до ефективної співпраці не лише в аграрному секторі, але й у сфері освіти, медицини та інших секторах.” – Денис Шмигаль

Сторони також обговорили спільний санкційний тиск на Росію, і Шмигаль висловив сподівання на “тверду позицію” Анголи щодо недопущення обходу санкцій.

“Україна високо цінує послідовну позицію Анголи щодо засудження російської агресії. Це прояв солідарності з міжнародним правом і з українським народом.” – Денис Шмигаль

На завершення зустрічі прем’єр-міністр передав президенту Анголи запрошення від Президента Зеленського відвідати Україну та висловив сподівання на подальший розвиток українсько-ангольського діалогу та співпраці на міжнародному рівні.