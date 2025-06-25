Україна зміцнила позиції на саміті НАТО в Гаазі 2025

Про це повідомила голова Місії України при НАТО Альона Гетьманчук у своєму Facebook

25 червня в Гаазі, Нідерланди, відбувся важливий саміт НАТО, на якому Україні вдалося зберегти свої ключові позиції щодо майбутнього членства в Альянсі та зміцнити підтримку в оборонній сфері. Про це повідомила Альона Гетьманчук, голова Місії України при НАТО.

Вона зазначила, що

“Україна витиснула з цього саміту максимум” у нинішніх політичних умовах.

Гетьманчук підкреслила кілька важливих результатів саміту.

По-перше, Україні вдалося зберегти стратегічний курс на членство в НАТО. Незважаючи на скептичні прогнози перед самітом,

“незворотність” євроатлантичного курсу

була підтверджена. У підсумкових документах зафіксовані всі попередні рішення, що стосуються можливості членства України в Альянсі. Гетьманчук зазначила, що збереження статус-кво в умовах песимістичних очікувань є позитивним результатом.

По-друге, підтримка України стане частиною бюджету НАТО. У фінальному комюніке Росія була названа довгостроковою загрозою, а Україна – єдиним партнером, якого згадали окремо. Альянс зобов’язався витрачати щонайменше 5% ВВП на оборону, включаючи підтримку України, зокрема її оборонної промисловості.

“Країни-члени фактично вмонтували підтримку України в оборонний бюджет НАТО”, – підкреслила Гетьманчук.

Також відбулося засідання Ради Україна – НАТО на рівні міністрів закордонних справ, незважаючи на прогнози про можливий зрив. Гетьманчук нагадала, що саме міністри підписували Вашингтонський договір про створення Альянсу.

Під час саміту відбулася тривала і змістовна зустріч президента України Володимира Зеленського з президентом США Дональдом Трампом. Лідери обговорили закупівлю американських систем ППО та можливе спільне виробництво дронів між США та Україною. Зустріч тривала майже 50 хвилин.

“У НАТО немає консенсусу щодо запрошення України, але ще більше бракує згоди на те, щоб зняти це питання з порядку денного, як того вимагає агресор”, – підсумувала Гетьманчук.

Гетьманчук також зазначила, що саміт у Гаазі виявився більш результативним, ніж очікувалося навіть кілька тижнів тому. Наступний саміт НАТО заплановано на 2026 рік у Туреччині.