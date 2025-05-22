Україна передала російській стороні список для обміну у форматі “1000 на 1000”. На даний момент дата обміну залишається невідомою. Про це повідомив Андрій Юсов, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими.

Андрій Єрмак, заступник керівника Офісу президента, підкреслив, що Україна виконала всі необхідні підготовчі дії і тепер чекає на активні дії з боку Росії.

Раніше Дмитро Пєсков, прессекретар президента Росії, заявляв, що російська сторона вже передала свій список Україні і отримала відповідний список від Києва.

Деталі обміну у форматі “1000 на 1000”

Обмін військовополоненими у форматі “1000 на 1000” був узгоджений під час переговорів між представниками України та Росії, які відбулися у Стамбулі 16 травня. Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що наразі триває розробка покрокового плану для реалізації цього обміну.

У процесі беруть участь всі ключові державні інституції, зокрема Міністерство оборони, Головне управління розвідки, Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки, Міністерство внутрішніх справ та Офіс омбудсмена. Проте точна дата обміну поки що не визначена.

Представники України на переговорах висловлюють сподівання, що обмін може відбутися найближчим часом. Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов 17 травня зазначив, що обмін може відбутися вже наступного тижня.

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу 19 травня підтвердив, що формат обміну “1000 на 1000” стосується виключно військовополонених.