Україна викликала посла Угорщини через політичну напругу та блокування ЄС

Як повідомила пресслужба МЗС України

3 липня Міністерство закордонних справ України викликало посла Угорщини в Києві, Антала Хейзера, у відповідь на недружні висловлювання з боку угорської влади. Про це повідомила пресслужба МЗС.

Під час зустрічі заступник міністра закордонних справ Олександр Міщенко висловив серйозне занепокоєння щодо політики Будапешта стосовно України. Він підкреслив, що українська сторона чітко усвідомлює, що угорські керівники намагаються втягнути Україну у внутрішньополітичні конфлікти, незважаючи на те, що Україна ніколи не втручалася у справи інших держав.

У МЗС зазначили, що спроби створити негативний імідж України, яка бореться з російською агресією, є “жалюгідними та образливими”, зокрема для угорського народу. Відомство також нагадало, що саме угорці через волонтерські ініціативи підтримують українців у їхній боротьбі проти російського вторгнення.

Нещодавно в Угорщині стартувала політична кампанія, в рамках якої президента України Володимира Зеленського порівняли з лідером опозиційної партії “Тиса” Петером Мадяром. У Будапешті з’явилися білборди з написом “Як два яйця”, на яких зображені Зеленський та Мадяр у яєчній шкаралупі з українськими прапорами. Мадяра на плакатах охрестили “угорським Зеленським”.

“Замість того, щоб пояснити угорській громадськості, як вони зіпсували економіку, угорський уряд зайнятий малюванням карикатур з українським президентом. Це має безглуздий вигляд, нудний та непереконливий”. – Георгій Тихий, речник МЗС України

Перешкоди на шляху України до ЄС

Угорщина з початку 2025 року блокує відкриття нових кластерів переговорів щодо вступу України до Європейського Союзу. В уряді країни стверджують, що “членство України в ЄС стане тягарем як для блоку, так і для Угорщини”.

Угорщина провела консультативний референдум, на якому обговорювалися можливі загрози від вступу України до ЄС. Уряд представив список з “7 ключових загроз”, серед яких економічні ризики, міграція, вплив на пенсійну систему та робочі місця.

Крім того, угорський уряд розіслав листи громадянам, закликаючи їх висловити свою позицію проти членства України в ЄС під час референдуму.

26 червня 2025 року прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що виступає проти вступу України до ЄС, оскільки це може призвести до війни на території Угорщини. Він також оголосив результати консультативного референдуму, на якому понад 2 мільйони угорців проголосували, з них 95% висловилися проти членства України в ЄС.

Хоча цей референдум не має юридичної сили, прем’єр Орбан використовує його результати як інструмент політичного тиску на своїх партнерів у Євросоюзі.

Лідер угорської опозиційної партії “Тиса” Петер Мадяр зазначив, що лише 600 тисяч угорців взяли участь у референдумі, тоді як загальна чисельність населення Угорщини перевищує 9,5 мільйонів.

У Києві цю ініціативу вважають політичною маніпуляцією. Віцепремʼєрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина зазначила, що це лише “невелика перепона, яка не завадить старту переговорів”.