Міністр Чернишов оголосив про створення центрів єдності для українців за кордоном

Як повідомила пресслужба Міністрова національної єдності

Олексій Чернишов, міністр національної єдності України, оголосив про підготовку урядової постанови, яка сприятиме створенню мережі центрів єдності для українців, що проживають за межами країни. Цю інформацію оприлюднила пресслужба Міністерства національної єдності.

В даний час відомство активно працює над розробкою документа, який стане “бюрократичним фундаментом” для відкриття таких центрів, з акцентом на потреби українців за кордоном.

Як зазначив Чернишов, ці центри будуть “точками опори” для українців, які опинилися за межами батьківщини.

“Осередки допомагатимуть адаптуватися, навчатися, працювати й найголовніше – зберігати тісний зв’язок з Україною.” – Олексій Чернишов

Міністр також висловив сподівання на те, що Кабінет Міністрів підтримає цей документ вже наступного тижня.

Згідно з даними Євростату, на 31 січня 2025 року в Європейському Союзі тимчасовий захист отримали близько 4,3 мільйона українців, які виїхали з України через повномасштабне вторгнення Росії.

Програму тимчасового захисту було запроваджено 4 березня 2022 року, коли українці почали масово покидати країну через війну. У червні 2024 року Європейська Рада ухвалила рішення продовжити цей статус ще на рік – до 4 березня 2026 року.