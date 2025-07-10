Україна першою в Європі запустить мобільні послуги Starlink до 2026 року

Про це заявив генеральний директор “Київстар” Олександр Комаров, передає Reuters
Україна стане першою країною в Європі, яка впровадить мобільні послуги Starlink. Оператор “Київстар” планує запустити обмін повідомленнями до кінця 2025 року, а мобільний супутниковий широкосмуговий доступ з’явиться в середині 2026 року. Про це повідомив генеральний директор “Київстар” Олександр Комаров.
Згідно з інформацією, польові випробування вже розпочалися в рамках угоди з компанією SpaceX, що дозволить Україні отримати послуги прямого зв’язку з мобільними телефонами. Ці пристрої, які підключаються до супутників, функціонують як вежі стільникового зв’язку, передаючи телефонні сигнали з космосу безпосередньо на смартфони.
“Перший етап – це обмін повідомленнями через OTT-технології (over-the-top messaging)… тобто обмін повідомленнями через WhatsApp, Signal та інші системи… він буде запроваджений наприкінці цього року”
“І, ймовірно, на початку 2026 року, давайте підстрахуємося, у другому кварталі 2026 року, ми зможемо запропонувати мобільну супутникову широкосмугову передачу даних … і голосу”
“І, ймовірно, на початку 2026 року, давайте підстрахуємося, у другому кварталі 2026 року, ми зможемо запропонувати мобільну супутникову широкосмугову передачу даних … і голосу”
На даний момент SpaceX не надала коментарів з цього приводу. Олександр Комаров зробив цю заяву напередодні конференції з відновлення України, яка проходить в Італії.
До початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України користувалися послугами лише одного оператора супутникового зв’язку – британської компанії Viasat. У лютому 2022 року, за кілька годин до вторгнення, російські хакери здійснили кібератаку на цю компанію. Протягом кількох днів зв’язок від Viasat використовувався як резервний.
28 лютого 2022 року в Україну надійшла партія супутникових терміналів від Starlink, які були надані безкоштовно. Відтоді Сили оборони активно використовують цю технологію, зокрема, захисники “Азовсталі” отримали надійний зв’язок завдяки терміналам Starlink.
Схожі новини для вас:
- Андрій Коломієць, політв’язень, депортований з Росії, отримав українські документи для повернення додому.
- Суд у Великій Британії засудив трьох чоловіків за підпал об’єктів, пов’язаних з Україною, організований російським угрупованням “Вагнер”. Це перший вирок за новим Законом про національну безпеку.
- Міністерство цифрової трансформації України та Київстар розробляють національну велику мовну модель для безпечного застосування штучного інтелекту в Україні.