Україна першою в Європі запустить мобільні послуги Starlink до 2026 року

Про це заявив генеральний директор “Київстар” Олександр Комаров, передає Reuters

Україна стане першою країною в Європі, яка впровадить мобільні послуги Starlink. Оператор “Київстар” планує запустити обмін повідомленнями до кінця 2025 року, а мобільний супутниковий широкосмуговий доступ з’явиться в середині 2026 року. Про це повідомив генеральний директор “Київстар” Олександр Комаров.

Згідно з інформацією, польові випробування вже розпочалися в рамках угоди з компанією SpaceX, що дозволить Україні отримати послуги прямого зв’язку з мобільними телефонами. Ці пристрої, які підключаються до супутників, функціонують як вежі стільникового зв’язку, передаючи телефонні сигнали з космосу безпосередньо на смартфони.

“Перший етап – це обмін повідомленнями через OTT-технології (over-the-top messaging)… тобто обмін повідомленнями через WhatsApp, Signal та інші системи… він буде запроваджений наприкінці цього року” – Олександр Комаров, генеральний директор “Київстар”

“І, ймовірно, на початку 2026 року, давайте підстрахуємося, у другому кварталі 2026 року, ми зможемо запропонувати мобільну супутникову широкосмугову передачу даних … і голосу”

“І, ймовірно, на початку 2026 року, давайте підстрахуємося, у другому кварталі 2026 року, ми зможемо запропонувати мобільну супутникову широкосмугову передачу даних … і голосу” – Олександр Комаров, генеральний директор “Київстар”

На даний момент SpaceX не надала коментарів з цього приводу. Олександр Комаров зробив цю заяву напередодні конференції з відновлення України, яка проходить в Італії.

До початку повномасштабного вторгнення Збройні сили України користувалися послугами лише одного оператора супутникового зв’язку – британської компанії Viasat. У лютому 2022 року, за кілька годин до вторгнення, російські хакери здійснили кібератаку на цю компанію. Протягом кількох днів зв’язок від Viasat використовувався як резервний.

28 лютого 2022 року в Україну надійшла партія супутникових терміналів від Starlink, які були надані безкоштовно. Відтоді Сили оборони активно використовують цю технологію, зокрема, захисники “Азовсталі” отримали надійний зв’язок завдяки терміналам Starlink.