Молодіжна збірна України з футболу перемогла Іспанію перед Євро-2025 U21

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Молодіжна збірна України з футболу завершила свою підготовку до чемпіонату Європи-2025, здобувши важливу перемогу над командою Іспанії з рахунком 1:0 у заключному товариському матчі.

Під керівництвом Унаї Мельгоси, українська команда активно готується до участі у Євро-2025 U21, який відбудеться у Словаччині. У рамках підготовки команда провела навчально-тренувальний збір в Іспанії, де зіграла два товариські матчі. Перший з них завершився розгромом “Мурсії” U21 з рахунком 4:0.

У фінальному матчі підготовки “синьо-жовті” зустрілися з іспанською молодіжною командою, яка є чинними віцечемпіонами Європи.

Перший небезпечний момент у грі виник наприкінці першого тайму, коли Назар Волошин намагався вразити ворота суперника, але воротар іспанців зумів відбити його удар, перевівши м’яч на кутовий.

Після перерви іспанський гравець Рауль Моро пробивав зі штрафного, але Георгій Єрмаков знову продемонстрував свої навички, відбивши м’яч на кутовий.

На 78-й хвилині Тарас Михавко мав можливість забити, пробиваючи головою після подачі з кутового, але м’яч пролетів повз ворота.

Вирішальний гол у матчі був забитий на 90+2-й хвилині: після передачі з флангу від Богдана В’юнника, вінгер Ілля Квасниця вразив ворота суперника головою.

Таким чином, товариський матч завершився з рахунком Іспанія U21 – Україна U21 0:1.

Ця перемога стала історичною для молодіжної збірної України, адже це перший випадок, коли команда здобула перемогу над іспанцями. Раніше команди зустрічалися п’ять разів у офіційних матчах, і “синьо-жовті” зазнали п’яти поразок.

Це буде вже другий поспіль виступ молодіжної збірної України на чемпіонаті Європи з футболу. У 2023 році команда досягла одного з найкращих результатів в історії, дійшовши до півфіналу, що дозволило їй вперше кваліфікуватися на Олімпійські ігри.

Євро-2025 U21 проходитиме з 11 по 28 червня у Словаччині. Українська команда проведе свої матчі у Прешові проти Данії та Нідерландів, а гру другого туру проти Фінляндії – у Кошице.

Ось розклад матчів збірної України на молодіжному Євро-2025: