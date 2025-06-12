Молодіжна збірна України програла Данії 2:3 на Євро-2025 U21

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Молодіжна збірна України з футболу стартувала на чемпіонаті Європи-2025 з поразки, поступившись Данії з рахунком 2:3. Цей турнір став для команди вже третім у її історії, адже Україна U21 здобула право на участь, зайнявши друге місце у кваліфікаційній групі F.
Згідно з результатами жеребкування, підопічні Унаї Мельгоси потрапили до групи D, де також змагаються збірні Нідерландів, Данії та Фінляндії. Трансляції матчів молодіжного Євро-2025 можна переглядати на телеканалі Перший та на платформі Суспільне Спорт.
Першим суперником України на груповому етапі стала Данія, яка вперше бере участь у турнірі. Перед початком чемпіонату данці не провели жодного товариського матчу, востаннє граючи у березні проти Італії, де зіграли внічию 1:1.
На 20-й хвилині матчу Україна створила свій перший небезпечний момент: Владислав Ванат пробив у дальній кут воріт, але м’яч пролетів вище. Проте вже за дві хвилини українці відкрили рахунок – після прострілу Олега Очеретька Ванат пробив у ворота, а Назар Волошин підправив м’яч у порожні ворота, встановивши рахунок 1:0.
У середині другого тайму Данія зрівняла рахунок: Клемент Бішоф, який вийшов на заміну, забив після пасу у штрафний майданчик – 1:1.
На 74-й хвилині Богдан В’юнник мав можливість вивести Україну вперед, але не зміг переграти воротаря. Проте за чотири хвилини Максим Брагару забив другий гол для України після пасу Очеретька – 2:1.
Однак перевага українців тривала лише дві хвилини: Вільям Бевінг пробив з дальньої дистанції, і після рикошету від Арсенія Багатова м’яч опинився у воротах – 2:2.
На 88-й хвилині, після перегляду VAR, головний суддя зарахував гол Вільяма Осули, який приніс перемогу Данії – 2:3.
Результат матчу Євро-2025 (U21), 1-й тур: Україна – Данія 2:3. Голи: Волошин, 22; Брагару, 79 – Бішоф, 63; Бевінг, 81; Осула, 89.
Таблиця групи D молодіжного Євро-2025 виглядає наступним чином:
- Данія – 3 очки (1 матч), різниця голів 3:2
- Нідерланди – 0 (0), 0:0
- Фінляндія – 0 (0), 0:0
- Україна – 0 (1), 2:3
Наступний матч збірна України проведе проти Фінляндії у неділю, 15 червня.
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