Молодіжна збірна України програла Данії 2:3 на Євро-2025 U21

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Молодіжна збірна України з футболу стартувала на чемпіонаті Європи-2025 з поразки, поступившись Данії з рахунком 2:3. Цей турнір став для команди вже третім у її історії, адже Україна U21 здобула право на участь, зайнявши друге місце у кваліфікаційній групі F.

Згідно з результатами жеребкування, підопічні Унаї Мельгоси потрапили до групи D, де також змагаються збірні Нідерландів, Данії та Фінляндії. Трансляції матчів молодіжного Євро-2025 можна переглядати на телеканалі Перший та на платформі Суспільне Спорт.

Першим суперником України на груповому етапі стала Данія, яка вперше бере участь у турнірі. Перед початком чемпіонату данці не провели жодного товариського матчу, востаннє граючи у березні проти Італії, де зіграли внічию 1:1.

На 20-й хвилині матчу Україна створила свій перший небезпечний момент: Владислав Ванат пробив у дальній кут воріт, але м’яч пролетів вище. Проте вже за дві хвилини українці відкрили рахунок – після прострілу Олега Очеретька Ванат пробив у ворота, а Назар Волошин підправив м’яч у порожні ворота, встановивши рахунок 1:0.

У середині другого тайму Данія зрівняла рахунок: Клемент Бішоф, який вийшов на заміну, забив після пасу у штрафний майданчик – 1:1.

На 74-й хвилині Богдан В’юнник мав можливість вивести Україну вперед, але не зміг переграти воротаря. Проте за чотири хвилини Максим Брагару забив другий гол для України після пасу Очеретька – 2:1.

Однак перевага українців тривала лише дві хвилини: Вільям Бевінг пробив з дальньої дистанції, і після рикошету від Арсенія Багатова м’яч опинився у воротах – 2:2.

На 88-й хвилині, після перегляду VAR, головний суддя зарахував гол Вільяма Осули, який приніс перемогу Данії – 2:3.

Результат матчу Євро-2025 (U21), 1-й тур: Україна – Данія 2:3. Голи: Волошин, 22; Брагару, 79 – Бішоф, 63; Бевінг, 81; Осула, 89.

Таблиця групи D молодіжного Євро-2025 виглядає наступним чином:

Данія – 3 очки (1 матч), різниця голів 3:2

Нідерланди – 0 (0), 0:0

Фінляндія – 0 (0), 0:0

Україна – 0 (1), 2:3

Наступний матч збірна України проведе проти Фінляндії у неділю, 15 червня.