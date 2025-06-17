Молодіжна збірна України зустрінеться з Португалією у чвертьфіналі Євро-2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Молодіжна збірна України з футболу дізналася про свого потенційного суперника у чвертьфіналі чемпіонату Європи-2025. Ним стала збірна Португалії, яка зайняла перше місце у групі C.

Перед вирішальним третім туром у групі D, українська команда має три очки та займає другу позицію. Основним конкурентом є Данія U21, яка завдяки двом перемогам вже забезпечила собі перше місце у групі.

Потенційного суперника у чвертьфіналі Україна U21 дізнається напередодні свого матчу з Нідерландами U21, коли проходитимуть заключні матчі у групі C. У разі фінішу на другому місці, «синьо-жовті» зустрінуться з переможцем квартету.

Перед третім туром у групі C три команди претендували на перше місце: Португалія та Франція мали по 4 очки, а Грузія – 3. Португальці та грузини зустрічалися у очному поєдинку, який мав вирішити лідера групи.

Матч Грузія U21 – Португалія U21 завершився розгромною перемогою португальців з рахунком 4:0. Ключовим моментом стала шоста хвилина, коли грузини залишилися вдесятьох через вилучення півзахисника Лаши Одішарії. Після цього португальці відкрили рахунок у першому таймі та ще тричі забили після перерви.

Турнірна таблиця групи D

Португалія – 7 очок (3 матчі), різниця голів 9:0

Франція – 7 очок (3 матчі), 7:3

Грузія – 3 очки (3 матчі), 4:8

Польща – 0 очок (3 матчі), 2:11

Молодіжні збірні Португалії та України вже зустрічалися у листопаді 2024 року в товариському матчі, який завершився результативною нічиєю 3:3.

Остаточний список учасників плейоф молодіжного Євро буде визначено 18 червня, коли відбудеться друга частина матчів третього туру групового етапу. Матч Україна – Нідерланди розпочнеться о 19:00 за київським часом.

Чвертьфінальні матчі молодіжного чемпіонату Європи заплановані на 21 червня о 19:00.