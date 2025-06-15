Молодіжна збірна України U21 перемогла Фінляндію на Євро-2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Молодіжна збірна України з футболу відзначилася важливою перемогою у другому матчі на чемпіонаті Європи-2025. У поєдинку проти Фінляндії “синьо-жовті” здобули свою першу перемогу, обігравши суперника з рахунком 2:0.

Цей турнір став вже четвертим для команди U21 на молодіжному Євро. Перший матч завершився поразкою від Данії з рахунком 2:3, хоча українці двічі вели в рахунку.

У другому турі українці зустрілися з фінською командою, яка в першій грі зіграла внічию 2:2 з Нідерландами, втративши перевагу 2:0.

Перший небезпечний момент у матчі стався на 20-й хвилині, коли Володимир Бражко виконав штрафний удар, який влучив у перекладину. На 28-й хвилині Владислав Ванат відкрив рахунок, реалізувавши добивання після сейву воротаря.

Другий гол українці забили на 49-й хвилині завдяки Максиму Брагарі, який скористався помилкою голкіпера Фінляндії. Незважаючи на тиск суперника у другому таймі, українці змогли зберегти свої ворота недоторканими, хоча на 90+2-й хвилині капітан Володимир Бражко отримав вилучення за другу жовту картку.

Таким чином, Україна здобула важливі три очки та піднялася на друге місце у групі D.

Результати та таблиця групи D молодіжного Євро-2025

Матч 2-го туру: Фінляндія U21 – Україна U21 0:2 (Голи: Ванат, 28; Брагару, 49)

Турнірна таблиця групи D:

Данія – 3 очки (1 матч), різниця голів 3:2

Україна – 3 очки (2 матчі), різниця голів 4:3

Нідерланди – 1 очко (1 матч), різниця голів 2:2

Фінляндія – 1 очко (2 матчі), різниця голів 2:4

Наступний матч Україна проведе проти Нідерландів у середу, 18 червня, о 19:00 за київським часом.