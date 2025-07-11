Молодіжна збірна України з волейболу перемогла Данію у кваліфікації Євро-2026 U22

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Молодіжна волейбольна збірна України з успіхом стартувала у кваліфікаційному турнірі до чемпіонату Європи, здобувши перемогу в першому матчі проти команди Данії з рахунком 3:2 за сетами.

У відборі до Євро-2026 U22 українська команда потрапила до групи A, де її суперниками стали збірні Данії, Італії та Англії. Українські волейболісти мають намір боротися за одну з п’яти вільних путівок на континентальний турнір.

Матч між Україною та Данією розпочався з впевненого домінування українців: у перших двох сетах вони здобули розгромні перемоги з рахунками 25:16 та 25:19. Проте збірна Данії змогла зрівняти рахунок, вигравши наступні два сети 25:23 та 25:20, що призвело до тайбрейку.

На тайбрейку данці спочатку вийшли вперед з перевагою у чотири очки, але українські волейболісти зуміли скоротити відставання та вирвати перемогу в матчі.

Найкращим гравцем у складі збірної України став діагональний Максим Тонконог, який набрав 18 очок. Хоча Данія мала перевагу за ударами навиліт (55:43), українці вдвічі перевершили суперника за очками на блоці (14:7) і зробили вісім ейсів.

Результати та турнірна таблиця

Кваліфікація Євро U22. 1-й тур

Україна – Данія – 3:2 (25:16, 25:19, 23:25, 20:25, 18:16)

Турнірна таблиця групи A:

Україна – 1 перемога (1 матч), 2 очки, співвідношення сетів 3:2

Данія – 0 перемог (1 матч), 1 очко, 2:3

Італія – 0 перемог (0 матчів), 0 очок

Англія – 0 перемог (0 матчів), 0 очок

У наступному турі молодіжна збірна України зустрінеться зі збірною Італії. Матч відбудеться у суботу, 12 липня, о 21:30.