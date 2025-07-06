Жіноча збірна України U22 з волейболу кваліфікувалася на Євро-2026

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Жіноча збірна України з волейболу віком до 22 років досягла значного успіху, втретє поспіль кваліфікувавшись на чемпіонат Європи-2026. Ця подія сталася після перемоги над Латвією у другому матчі кваліфікаційної групи B, де українки виграли з рахунком 3:1 за сетами.

У відборі до Євро-2026, який проходитиме в Нідерландах, українська команда потрапила до групи B разом із Данією та Латвією. Команда боролася за одну з семи доступних путівок на континентальний турнір.

У першому матчі “синьо-жовті” здобули перемогу над збірною Данії з рахунком 3:0 (25:12, 25:23, 25:12), що дозволило їм очолити турнірну таблицю групи з трьома очками. Оскільки данки завершили кваліфікацію з двома очками, українкам було достатньо виграти два сети у грі проти Латвії, щоб забезпечити собі перше місце та вихід на Євро U22.

Початок першого сету ознаменувався ініціативою української команди, яка, незважаючи на втрату переваги у шість очок наприкінці, змогла виграти партію з рахунком 25:22. У другому сеті збірна України впевнено лідирувала, завершивши його з перевагою у шість очок – 25:19.

Хоча у третій партії українки зазнали поразки, вони здобули перемогу у четвертому сеті з рахунком 25:16, що стало запорукою їх виходу на жіноче Євро-2026 U22.

Результати та турнірна таблиця групи B

Кваліфікація жіночого Євро-2026 U22 з волейболу, 2-й тур:

Україна U22 – Латвія U22 3:1 (25:22, 25:19, 22:25, 25:16)

Турнірна таблиця групи B:

Україна U22 – 2 перемоги (2 матчі), 6 очок, співвідношення сетів 6:1

Данія U22 – 1 перемога (2 матчі), 2 очки, співвідношення сетів 3:5

Латвія U22 – 0 перемог (2 матчі), 1 очко, співвідношення сетів 3:6

Команда, яка посідає перше місце, отримує пряму путівку на Євро-2026 U22. Для жіночої збірної України U22 це вже третій поспіль вихід на чемпіонат Європи з волейболу. Від моменту заснування турніру у 2022 році українки не пропустили жодного розіграшу, хоча двічі зупинялися на груповому етапі (у 2022 та 2024 роках).

Чемпіонат Європи-2026 U22 з волейболу відбудеться з 7 по 12 липня 2026 року в Нідерландах, які отримали автоматичну путівку як господарі турніру.