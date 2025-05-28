Про це повідомлює пресслужба Міністерства цифрової трансформації Українинадається.

В Україні підприємства отримали нові можливості для бронювання працівників завдяки оновленим правилам розрахунку ліміту військовозобов’язаних. Тепер процес бронювання став значно простішим завдяки використанню порталу “Дія”, про що повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації України.

Головна зміна полягає в тому, що до загальної кількості військовозобов’язаних у компанії тепер включаються також працівники, які були мобілізовані після 18 травня 2024 року. Це дозволяє підприємствам збільшити свій ліміт бронювання. Раніше враховували лише тих, хто перебував на військовому обліку і не був мобілізований.

Наприклад, якщо компанія мала 80 військовозобов’язаних і могла забронювати 40 працівників, то після додавання 20 мобілізованих загальна кількість зростає до 100, а ліміт бронювання – до 50. Водночас працівники, які вже мають бронювання в іншій компанії, більше не враховуються в загальному числі.

Заявки на бронювання можуть подавати юридичні особи або їхні філії, які входять до Єдиного переліку критично важливих підприємств. Це стосується компаній, що забезпечують армію, критичну інфраструктуру, економіку, медицину та інші важливі сфери. Працівники повинні бути офіційно працевлаштовані, а в Реєстрі військовозобов’язаних має бути зазначено, що вони виключені з військового обліку, тобто не стоять на обліку в територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки.

Подати список працівників на бронювання через “Дію” та підтвердити статус критичності підприємства можна за відповідними інструкціями на порталі.

Оновлені правила бронювання від мобілізації

15 листопада 2024 року уряд України затвердив зміни до критеріїв бронювання працівників від мобілізації, а також оновив вимоги до підприємств для отримання статусу критичності. Тепер регіональні та галузеві критерії узгоджуються з Міністерством оборони та Міністерством економіки.

З 1 грудня 2024 року всі бронювання здійснюються виключно через застосунок “Дія”. Крім того, проводиться щомісячний моніторинг підприємств для підтвердження їх відповідності критеріям критичності.

За словами прем’єр-міністра Дениса Шмигаля, станом на 10 січня 2025 року в Україні від мобілізації заброньовано близько 900-950 тисяч військовозобов’язаних.

25 лютого уряд продовжив дію відстрочок для заброньованих працівників до 31 березня 2025 року. З 1 квітня бронювання зможуть продовжувати лише ті компанії, які оновили статус критичності відповідно до нових вимог. Бронювання, оформлені за старими правилами, втратили чинність.