Про це повідомляє Міністерство економіки України

Кабінет Міністрів України вніс суттєві зміни до порядку бронювання військовозобов’язаних, що дозволяє деяким установам бронювати до 100% своїх працівників. Цю інформацію оприлюднило Міністерство економіки України.

Раніше підприємства, які забезпечують потреби Збройних Сил України та інших військових формувань, могли бронювати лише 50% своїх військовозобов’язаних працівників. Тепер же для них скасовані будь-які обмеження, і вони можуть оформлювати бронювання на 100% своїх співробітників через платформу “Дія”.

Крім того, для компаній, що охороняють об’єкти паливно-енергетичного комплексу, спростили умови отримання статусу критичних. Тепер вони можуть обирати будь-які три з визначених критеріїв, без необхідності дотримуватись вимог щодо відсутності податкової заборгованості та середньої зарплати не менше 20 тисяч гривень.

Також скасовано вимогу про те, що середня зарплата заброньованих працівників повинна бути не менше 20 тисяч гривень.

Основні умови для бронювання залишаються такими:

Підприємство повинно бути включене до переліку критично важливих, що формується за поданням відповідних органів (Міноборони, Міненерго тощо).

Заява подається виключно в електронному форматі через портал “Дія”.

Відповідальність за формування списків підприємств покладається на уповноважені державні органи.

З 28 травня підприємства в Україні отримали можливість бронювати більшу кількість працівників завдяки новим правилам розрахунку кількості військовозобов’язаних. Бронювання здійснюється через портал “Дія”.

Раніше враховувалися лише ті працівники, які були на військовому обліку і не підлягали мобілізації, але після змін до переліку тепер можна включати і мобілізованих, якщо вони офіційно працевлаштовані.

Бронювання від мобілізації в Україні

15 листопада 2024 року уряд ухвалив рішення про зміни в критеріях бронювання працівників від мобілізації та вимогах для підприємств щодо отримання статусу критичності. Тепер регіональні та галузеві критерії критичності підприємств погоджуються з Міноборони та Мінекономіки.

Зокрема, з 1 грудня 2024 року всі бронювання здійснюються через застосунок “Дія”. Також планується щомісячний моніторинг підприємств та організацій для перевірки відповідності всім критеріям.

10 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в Україні від мобілізації заброньовано близько 900-950 тисяч військовозобов’язаних осіб.

25 лютого уряд продовжив дію відстрочок для заброньованих військовозобов’язаних працівників до 31 березня.

З 1 квітня продовжити бронювання своїх військовозобов’язаних працівників зможуть лише ті компанії, які вже оновили статус критичності відповідно до нових вимог. Бронювання, оформлені за старими правилами, втратять свою чинність.