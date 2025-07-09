Про це інформує пресслужба Мінооборони

Опитування, проведене в рамках ініціативи “Армія+”, зібрало вражаючі 350 000 відповідей, які вже почали впливати на зміни в українському війську. Зокрема, за результатами цього опитування Міністерство оборони України затвердило нову технічну специфікацію для забезпечення військових сухпайками.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

“За результатами опитування військових, Міноборони затвердило нову технічну специфікацію на добовий польовий набір продуктів. На черзі – закупівля оновлених сухпайків.”

В Міноборони зазначили, що після старту опитування у вересні, яке стосувалося формування складу сухпайків, 25% військових висловили підтримку ідеї запровадження халяльних і кошерних наборів. У квітні було затверджено вміст добових польових наборів, а влітку Державне оборонне підприємство оголосило тендер та провело перші торги.

Міністерство оборони закликало всіх військовослужбовців активно брати участь в опитуваннях, адже їхня думка є важливим сигналом для впровадження змін у військовій сфері.

Інформація про застосунок “Армія+”

2 серпня 2024 року президент України Володимир Зеленський анонсував нові сучасні рішення для військових, які мають на меті зменшити бюрократію та паперову роботу в підрозділах. Він підкреслив, що ці нововведення незабаром будуть представлені суспільству.

З 8 серпня в Україні запустили застосунок “Армія+”. Президент зазначив, що в наступних етапах розвитку цього застосунку з’являться нові функції, які допоможуть військовим задовольняти всі необхідні соціальні та комунікативні потреби під час служби. Серед нововведень будуть курси та навчальні програми, а також захищені чати для спілкування між військовими.

Міністр оборони України Рустем Умєров додав, що застосунок також буде інтегровано для родин військових. Усі сервіси для бійців будуть об’єднані в єдину систему, що охоплює медичні, логістичні та кадрові питання.

Користувачі застосунку зможуть подавати та погоджувати електронні рапорти, що спростить багато процесів у військовій службі.