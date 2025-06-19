Нові правила дистанційного навчання в Україні під час воєнного стану

Про це повідомляє пресслужба Міносвіти
Міністерство освіти і науки України внесло зміни до наказів, що регулюють дистанційне навчання в умовах воєнного стану. Ці нововведення є частиною ініціативи «Школа офлайн», про що повідомила пресслужба Міносвіти.
Зміни стосуються наказів МОН №1112 від 7 серпня 2024 року та №1115 від 8 вересня 2020 року. Нові правила набудуть чинності після реєстрації в Міністерстві юстиції, але МОН вже починає інформувати про них, щоб школи та освітяни могли заздалегідь ознайомитися з оновленнями.
Серед основних змін – нові вимоги до кількості учнів у дистанційних класах. Мінімальна наповнюваність класу становитиме 20 учнів, проте для шкіл на тимчасово окупованих та прифронтових територіях ця кількість може бути знижена до 10. У містах мінімальна кількість учнів може становити 15. Ці вимоги не стосуються спеціалізованих закладів освіти.
Дистанційне навчання також можливе, навіть якщо в школі відсутні всі паралелі класів. Заклад може працювати дистанційно, якщо в ньому не більше двох паралелей. Наприклад, школа може мати дистанційні класи 1–6 та 8–11, а 7 клас може бути відсутнім.
Ще однією важливою новацією є створення окремого класу для навчання за українознавчим компонентом. Учні в межах одного дистанційного класу повинні навчатися за однією освітньою програмою, що дозволить вчителям ефективніше працювати з дітьми різних категорій, як на контрольованих територіях, так і на тимчасово окупованих або за кордоном.
Особливості навчання дітей за кордоном та на тимчасово окупованих територіях
Діти, які навчаються за кордоном і відвідують місцеві школи, можуть дистанційно вивчати українознавчий компонент в українській школі (5–8 годин на тиждень без перевантаження). Якщо дитина не відвідує місцеву школу, вона має можливість отримувати освіту повністю дистанційно в українському закладі.
Для дітей за кордоном також доступні індивідуальні форми навчання, такі як екстернат або сімейна форма.
Учні на тимчасово окупованих територіях можуть навчатися під педагогічним патронажем – індивідуально, з урахуванням потреб дитини та безпекових умов. Навіть якщо в школі немає жодного класу, вона може продовжувати працювати в цій формі, оплачуючи вчителю навчання конкретної дитини.
Якщо дитина перебуває на території, де тривають або можливі бойові дії, вона може продовжувати навчання дистанційно у своїй школі, з якої виїхала, без необхідності переведення до іншого закладу.
Проте, якщо є можливість відвідувати очне навчання за наявності укриття в школі, це залишається пріоритетом для учнів, підкреслили в МОН.
Політика «Школа офлайн» має на меті забезпечити максимальну доступність очної освіти там, де це безпечно, а також підтримати якісне дистанційне навчання для дітей з територій, де очне навчання неможливе.
Станом на 31 липня 2024 року, за даними Міносвіти, близько 600 000 дітей здобували освіту дистанційно в Україні, а понад 390 000 дітей, які перебували за кордоном, продовжували навчатися в українських школах дистанційно.
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