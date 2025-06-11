Нові правила доставки підручників та оплата електронних додатків в Україні

Про це повідомили в Міністерстві освіти і науки (МОН) вна статті”. Міністерство освіти і науки (МОН)
В Україні відбулися зміни в правилах доставки підручників до навчальних закладів. Уряд також затвердив нову формулу оплати за електронні освітні додатки. Цю інформацію оприлюднили в Міністерстві освіти і науки (МОН).
Згідно з новими рішеннями Кабінету Міністрів, вже цього року підручники (за винятком електронних) та посібники (окрім тих, що призначені для учнів з особливими освітніми потребами) будуть доставлятися безпосередньо видавництвами, які їх друкують.
Раніше підручники спочатку доставлялися до обласних книжкових баз, а потім розподілялися між школами, що часто призводило до затримок. Новий алгоритм, як стверджують у відомстві, має вирішити цю проблему.
Для підвищення прозорості та зручності обліку доставки підручників до закладів загальної середньої освіти в АІКОМ запроваджено новий функціонал – електронні накладні. Технічна реалізація цього рішення стала можливою завдяки підтримці Світового банку.
Крім того, для працівників закладів освіти, які братимуть участь у цьому процесі, буде організовано навчання для роботи з новим функціоналом.
Щодо підручників і посібників для учнів з особливими освітніми потребами, їх доставлятимуть до обласних книжкових баз.
“Усі навчальні матеріали мають бути передані до закладів освіти впродовж місяця з дня виготовлення тиражу. Витрати на доставлення буде профінансовано з державного бюджету України. Відповідні положення визначено в змінах до порядку забезпечення підручниками та посібниками здобувачів повної загальної середньої освіти й педагогічних працівників.”
У МОН також повідомили, що уряд затвердив зміни до порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації загальнодержавних заходів у сфері освіти.
У нових положеннях визначено формулу, за якою розраховується максимальна вартість інтерактивного електронного додатка до підручника.
Оплата за електронні додатки включатиме такі види робіт:
- розробка програмного забезпечення;
- виплата авторського гонорару;
- технічна підтримка;
- рентабельність;
- інші супутні витрати, безпосередньо пов’язані з розробкою і забезпеченням роботи електронного додатка.
Також стало відомо, що Польща підтримала вивчення української мови як другої іноземної у своїх школах. Запровадження цієї можливості залежить від ініціативи батьків, наявності викладача та погодження адміністрації навчального закладу.
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